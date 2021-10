Il comune di Saluzzo domenica 10 ottobre partecipa alla sesta giornata dei borghi autentici d’Italia

Domenica 10 ottobre 2021 si svolgerà in tutto il Paese la sesta edizione della Giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, l’associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali e organismi di sviluppo locale con l’obiettivo di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare.

Una rete territoriale in cui divengono protagonisti le comunità, gli amministratori, gli operatori economici, sociali e culturali dei singoli luoghi, diffusa oggi su sedici regioni d’Italia e alla quale partecipano circa 300 comuni.

In Piemonte, oltre a Saluzzo, da poco è entrato a far parte della rete il Comune di Ormea. Il tema della Giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 2021, una festa diffusa in 55 Comuni, è “Geniali”, l’arte del saper fare, dell’individuare talenti creativi nelle comunità locali che siano motivo di orgoglio territoriale.

Un inno alla vivacità e all’intuito, alla manualità e alla ricerca, all’arte e all’improvvisazione, ma anche allo studio, all’invenzione, alla socialità e alla solidarietà. Un momento celebrativo del genio custodito dalle persone e dagli elementi che vivono e perdurano ad esistere nei singoli territori al punto da renderli concretamente unici e autentici.

A Saluzzo sono in programma tour nel centro storico, attività per bambini, degustazioni, una visita speciale sul genio di Bodoni nei Fondi storici della biblioteca e tanto altro.