Con MyOrango lo smart working è più facile a Limone Piemonte

Smart working con vista montagna? Da oggi a Limone Piemonte è più facile, grazie a MyOrango, la prima piattaforma in Italia nata per creare le condizioni migliori per lavorare in posti fantastici. L’hub di Limone è entrata a far parte del progetto realizzato in tempo di pandemia, e già ci sono una decina di location disponibili sul sito internet www.myorango.com. “Negli ultimi mesi si è parlato molto di smart working, ma in realtà è stato fatto più che altro remote working – ha sottolineato durante la presentazione del progetto Gian Luca Ranno, co-fondatore, insieme a Luca Rivoira, di MyOrango -. Noi innanzitutto vogliamo raccontare che cos’è davvero lo smart working e mappare le migliori location in Italia, per offrire alle aziende un servizio completo. L’obiettivo è permettere ai professionisti di lavorare, ma anche di rilassarsi e fare altre cose insieme alla propria famiglia. Trovare, insomma, le migliori condizioni per fare smart working”.

Grazie al supporto dell’Aeroporto di Cuneo, di Alpitaliane e della Riserva Bianca, l’hub di Limone Piemonte di MyOrango è potuta diventare realtà, venendo presentata nella sede dell’Atl del Cuneese, sempre pronta a promuovere iniziative che possano valorizzare il nostro territorio. “Un’opportunità in più per il Cuneese – ha commentato il presidente Mauro Bernardi -: grazie a questo progetto ci sarà la possibilità di far conoscere meglio il nostro territorio a persone che, dopo aver fatto smart working, magari torneranno per trascorrere le vacanze con la famiglia”.

Per il Comune di Limone, ha parlato il vicesindaco Rebecca Viale: “Siamo onorati di poter partecipare a questo progetto: dopo l’alluvione, Limone è ripartita ricostruendo e implementando l’infrastruttura tecnologica. Siamo pronti ad accogliere tutti i turisti e i lavoratori che vorranno venire da noi, godendo dello smart working con vista montagna”.

Presenti al lancio dell’iniziativa anche il presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, il direttore generale dell’Aerporto di Cuneo Anna Milanese e il presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia Andrea Spinosi.