Corsa su Strada: i monregalesi Adele Roatta e Tommaso Bosio ai Campionati Italiani

Il 9 e 10 ottobre a Forlì, si disputeranno i Campionati Italiani di corsa su strada 10 km, dove sono schierati i portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Adele Roatta e Tommaso Bosio.

Proprio su Adele sono puntati tutti i riflettori essendo una delle favorite per la vittoria finale dei 6 km allieve, dopo il fresco titolo regionale (con la seconda miglior prestazione italiana dell’anno) e il bronzo conquistato sui 3.000 metri nei campionati italiani di luglio a Rieti.

Per Tommaso invece, una partecipazione meritata dopo una stagione in crescendo che ha convinto il tecnico Augusto Griseri a iscriverlo sulla 10 km. Sarà la sua prima partecipazione ad un campionato nazionale, per di più al primo anno di categoria, ma il giovane Tommaso proverà a vedere cara la pelle.

Il responsabile tecnico delle Fidal Cuneo Fabio Milano, ha diramato le convocazioni in occasioni di due rappresentative provinciali giovanili che si svolgeranno il prossimo week end.

Per la finale nazionale dei “Trofeo Tetrathlon Ragazzi/e” faranno parte della selezione che scenderà in pista a Donnas sabato 9 ottobre ben 9 atleti dell’Atletica Mondovì: Alessia Tacchini, Anna Mamiedi, Paola Ambrosio, Alice Botto, Matteo Blangero, Matteo Garelli, Alberto Papaleo, Lorenzo Lequio e Giulio Toppino.

Per l’incontro “Mi Teen” organizzato a Milano presso la storica Arena Civica “Gianni Brera” e riservata alle rappresentative provinciali cadetti di Lombardia, Piemonte e Veneto, sono stati convocati: Soraia Cillario e Caterina Boetti (2000 metri), Federico Palladino (peso), Cristian Boschetti (giavellotto) e Alice Bertola (peso).

