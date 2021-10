Volley – Coppa Piemonte: 5 su 5 per Busca, anche Montà deve arrendersi per 3-0. Ancora bene El Gall

Si chiude la prima fase della Coppa Piemonte di pallavolo. Nel girone 3 la scena è tutta per il Busca, che già qualificato si aggiudica la quinta vittoria in cinque partite. Per quanto riguarda il gruppo 8, la Libellula Bra di Serie D chiude con una sconfitta casalinga contro Almese, formazione di vertice del campionato di Serie C.

GIRONE 3 – RISULTATI

Volley Busca – Volley Montà 3-0 (25-18; 25-14; 25-16)

En plein per il Volley Busca. Le ragazze di coach Alan Dutto non si fermano e chiudono la prima fase con un ennesimo successo. Sebbene si trattasse di una competizione utile a testare la condizione in vista del campionato in partenza tra due settimane, le buschesi non hanno lascito spazio ad alcuna rivale per tutto il girone. Anche in quest’ultima sfida troppo il divario con Montà. Le ospiti non hanno potuto far niente per contrastare il maggiore tasso tecnico delle aversarie.

Sole di San Martino El Gall – Sicom Cherasco Libellula Nerostellata 3-0 (25-19; 25-20; 25-12)

Segnali incoraggianti anche per la Sole di San Martino El Gall. Le albesi chiudono il girone al secodo posto, con tre vittorie in cinque gare e due sconfitte, di cui una tiratissima al tie-break contro Busca. Anche in quest’ultima gara contro Cherasco, le ragazze di coach Arduino non lasciano spazio imponendosi in tre netti parziali. Anche per le cheraschesi, in ogni caso, tante indicazioni utili per preparare al meglio il prossimo campionato di Serie D.

Rs Volley Racconigi – Volley Marene 3-2 (25-17; 21-25; 15-25; 29-27; 15-6)

Poteva non chiudersi con un tie-break il girone di Coppa Piemonte di Marene? Ovviamente no, e così le gialloblu si concedono di andare alla distanza in 4 delle 5 gare disputate. Questa volta il tie-break dice però male alle marenesi, capaci di essere avanti 2-1 a Racconigi e vicinissime alla vittoria nel quarto set. Per contro, le padrone di casa chiudono con un’altra vittoria e soprattutto con il significativo terzo posto nel girone 3, prime tra le formazioni di Serie D.

GIRONE 3 – CLASSIFICA FINALE

Volley Busca 14;

Sole di San Martino El Gall 9;

Rs Volley Racconigi 8;

Sicom Cherasco Libellula Nerostellata 7;

Volley Marene 6;

Volley Montà 1.

GIRONE 8 – RISULTATI

Libellula Nerostellata Volley – Isil Volley Almese Massi 0-3 (18-25; 19-25; 13-25)

Da una parte una giovane formazione di Serie D che vuole acquisire esperienza ed è già sicura dell’eliminazione. Dall’altra un top team di Serie C che aveva bisogno di 3 punti per mantenere aperte le chance di qualificazione. Si può sintetizzare così la sfida finale della Libellula Volley contro Almese, con tanta differenza di motivazione. Per la cronaca nonostante i tre punti le ospiti non sono riuscite a garantirsi il passaggio del turno, andato alle torinesi del Safa 2000.

Unionvolley Pinerolo Cf – Pagliano Passerin L8 Nichelino 3-0 (25-17; 25-13; 25-16)

Mts Gran Case – Safa 2000 1-3 (10-25; 25-23; 15-25; 11-25)

GIRONE 8 – CLASSIFICA FINALE

Safa 2000 14;

Isil Volley Almese Massi 13;

Unionvolley Pinerolo Cf 8;

Libellula Nerostellata Volley, Mts Gran Case 4;

Pagliano Passerin L8 Nichelino 2.