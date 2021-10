Un’unica donna, dodici conferme: ecco i 26 nuovi sindaci eletti in Granda!

C’è chi, come Roberto Davico (Roddi), ce l’ha fatta per appena 10 voti e chi, come Luigi Costa (Prunetto), ci ha fatto quasi l’abitudine, ottenendo il sesto mandato da sindaco.

La provincia Granda si è espressa, eleggendo 26 nuovi sindaci per i Comuni chiamati al voto. Il tratto comune? La preponderante maggioranza maschile. Sono ben 25, infatti, i neo-eletti uomini, con l’unica eccezione di Giuseppina Falco, che l’ha spuntata a Santo Stefano Roero.

Sono dodici, complessivamente, i sindaci uscenti riconfermati, mentre negli altri 14 casi ci saranno volti nuovi.

Tante, come prevedibile, anche le maggioranze “bulgare”. Il dato più alto a Lequio Tanaro, con Giuseppe Trossarello che ha addirittura scollinato quota 90, con la sua Siamo Lequio attestatasi al 90,81%.

Quindi… eccoli tutti!

BARBARESCO – Mario Zoppi (Barbaresco è Presente, 83,48) – CONFERMATO

CARAMAGNA PIEMONTE – Francesco Emanuel (Caramagna Domani, 54,77%) – NUOVO

CASALGRASSO – Giovanni Donetto (Insieme Possiamo, 58,6%) – NUOVO

CASTELDELFINO – Domenico Amorisco (Sì Amo Casteldelfino, 58,93%) – NUOVO

CAVALLERMAGGIORE – Davide Sannazzaro (Cavallermaggiore Viva, 75,41%) – CONFERMATO

CRISSOLO – Fabrizio Re (Stelle Alpine, QUORUM) – NUOVO

DRONERO – Mauro Astesano (Vivi Dronero, 36,05) – NUOVO

ENTRACQUE – Gian Pietro Matteo Pepino (Entracque Lavoriamo Insieme) – CONFERMATO

FRASSINO – Roberto Ellena (Uniti per il Futuro di Frassino, 56,35%) – CONFERMATO

GRINZANE CAVOUR – Gianfranco Garau (Grinzane al Centro, 80,13) – CONFERMATO

LEQUIO TANARO – Giuseppe Trossarello (Siamo Lequio, 90,81) – NUOVO

MARTINIANA PO – Valderico Berardo (Martinianesi per il Cambiamento, 52,72%) – NUOVO

MELLE – Giovanni Fina (Due Stelle Alpine 86,31%) – CONFERMATO

MONESIGLIO – Giuseppe Galliano (Noi siamo Voi, QUORUM) – CONFERMATO

MONTALDO ROERO – Fulvio Coraglia (Crescere insieme, 63,47%) – CONFERMATO

NUCETTO – Enzo Dho (Nucetto Unito, QUORUM) – CONFERMATO

PEZZOLO VALLE UZZONE – Gianni Balbiano (Stretta di Mano, QUORUM) – CONFERMATO

PONTECHIANALE – Andreino Allasina (Tradizione e Innovazione, QUORUM) – NUOVO

PRAZZO – Gabriele Lice (Prazzo insieme domani, 54,84%) – NUOVO

PRUNETTO – Luigi Costa (Orizzonti Nuovi, QUORUM) – CONFERMATO

ROCCAFORTE MONDOVI’ – Paolo Bongiovanni (Insieme si può, QUORUM) – CONFERMATO

RODDI – Roberto Davico (Insieme per Roddi, 50,52%) – NUOVO

SAMPEYRE – Roberto Dadone (Lista Dadone, QUORUM) – NUOVO

SANTO STEFANO ROERO – Giuseppina Falco (Viviamo Santo Stefano Roero, 63,29%) – NUOVO

VALDIERI – Guido Giordana (Con te per il paese, 58,78%) – NUOVO

VINADIO – Giuseppe Pietro Cornara (Insieme per Vinadio, 42,42%) – NUOVO