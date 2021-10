Nuove maglie, il pubblico e… Pierluigi Pardo: presentato il Cuneo Volley 2021/22!

Dopo 575 giorni, ovvero dall’ultima partita a porte aperte disputata l’8 marzo 2019, il palazzetto è tornato a suonare e riecheggiare in occasione della “Presentazione della stagione 2021/22” del Cuneo Volley. Davanti agli oltre 300 partecipanti si è destreggiato da vero mattatore, Pierluigi Pardo.

Grande orgoglio e attestato di stima da parte delle autorità regionali, provinciali e comunali che hanno così partecipato: Paolo De Marchi (Consigliere regionale), Roberto Dalmazzo (Sindaco di Lagnasco), Arnolfo Daniele (Sindaco di Torre San Giorgio), Luca Serale (Assessore urbanistica Comune di Cuneo), e diversi Consiglieri comunali.

Ad aprire la serata il video con i soci, i dirigenti, i collaboratori, i main sponsor, tifosi e naturalmente i giocatori con lo staff, che a gran voce esortano l’inizio della stagione al grido di “ANDUMA!”, il motto del Club di pallavolo maschile, Cuneo Volley .

Il vicepresidente esecutivo Gabriele Costamagna, ha presentato le novità della stagione, spiegando i cambiamenti strutturali e imprenditoriali che si sono resi necessari in questi due anni di spalti vuoti, e con la sola passione a fare da motore pulsante del movimento.

In particolare sono stati elencati i benefit della tessera “Tifoso”, sottoscrivibile al sito www.tifosi.live, la nascita della rubrica “Made in Piemonte” per raccontare la storia che c’è alle spalle delle imprese partner del Club biancoblù e il progetto no profit “Anduma.store” con la vendita di 3 modelli di t-shirt, i cui ricavati saranno devoluti a ABIO Cuneo e a Caritas Centrafique-Bouar.

Il settore giovanile al completo, oltre 100 atleti con altrettante famiglie, gli allenatori, cuore pulsante del Mondo Cuneo Volley, incitati da Pardo si sono fatti sentire, eccome!

Dopodiché si sono susseguiti gli interventi del Sindaco di Cuneo Federico Borgna, con un video proiettato, dell’Assessore allo sport Cristina Clerico, del Delegato Coni provinciale Claudia Martin e i main sponsor, rappresentati da Giuseppe Peirotti, nuovo Direttore della Banca Alpi Marittime, Emanuele Biella di Acqua S.Bernardo e Aurelio Cavallo dell’Agenzia Generali Cuneo.

Il responsabile marketing del Cuneo Volley, Davide Bima, ha prima presentato la campagna abbonamenti che prevederà per le giornate del 5-6-7 ottobre dalle 18.30 alle 20.30 la possibilità di acquistare l’abbonamento per la stagione 2021/22 delle partite casalinghe della serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo presso la biglietteria del palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta e dopodiché sarà attivato il servizio on-line.

Infine, il momento clou che tutti aspettavano, l’ingresso dei giocatori con le nuove divise da gara, caratterizzate dalla skyline delle Alpi Marittime e l’inconfondibile aquilotto, arricchite dagli sponsor che per la stagione 2021/22 accompagneranno la squadra in tutti i palazzetti d’Italia.