ELEZIONI 2021 – CARAMAGNA PIEMONTE: i risultati in TEMPO REALE

Alle 15 di oggi (4 ottobre) si sono chiuse le urne nei 26 Comuni della Granda al voto per il rinnovo dei Consigli Comunali e la scelta dei nuovi sindaci. Nel Comune di Caramagna Piemonte, in corsa Incoronata detta Maria Coppola (Insieme per Caramagna); Francesco Emanuel (Caramagna Domani). A Caramagna Piemonte l’affluenza definitiva è stata del 65,92%, in calo rispetto al 72,97% della precedente tornata elettorale.

I RISULTATI DELLE ELEZIONI 2021 A CARAMAGNA PIEMONTE IN TEMPO REALE (spoglio dalle ore 15, ricarica la pagina per aggiornare)