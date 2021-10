Calcio a 5 – Serie C1 pronta per la seconda giornata, lunedì debutta la C2

Dopo il debutto, la scorsa settimana, del campionato di serie C1, è tempo di tornare in campo anche per la C2, pronta a partire con la prima giornata in programma lunedì sera.

Ad aprire il weekend di calcio a 5 sarà però la seconda giornata di C1, in programma venerdì sera. Dopo la brillante vittoria interna all’esordio contro il Top Five, la Futsal Savigliano fa visita alla Polisportiva Pasta, formazione torinese che nella prima giornata è stata sconfitta di misura dal Don Bosco Caselle, avversario venerdì sera dell’Area Calcio Alba Roero. Gli albesi debuttano in casa dopo il pari nel derby sul campo del Bra, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria. Alla ricerca dei 3 punti anche la formazione braidese, che sarà impegnata ancora tra le mura amiche, questa volta contro l’Aurora Nichelino.

La C2 scende invece in campo lunedì sera per la prima giornata del campionato: tre le formazioni della Granda, tutte inserite nel girone B. Due saranno subito di fronte per un derby in programma a Mussotto d’Alba che vedrà sfidarsi i padroni di casa dell’Albese e il Giovanile Centallo. Esordio interno per il Bisalta, che a Peveragno ospita lo Sporting Orbassano.

Serie C1 Girone unico – Seconda giornata (venerdì 1 ottobre)

Area Calcio Alba Roero – Don Bosco Caselle (ore 21)

Cus Piemonte Orientale – Castellamonte (ore 21)

Pasta – Futsal Savigliano (ore 21)

Bra – Aurora Nichelino (ore 21,15)

Taurus Futsal 2011 – Sermig (ore 21,30)

Top Five – Atletico Taurinense (2/10 ore 15)

Classifica

Taurus Futsal 2011 3, Futsal Savigliano 3, Don Bosco Caselle 3, Aurora Nichelino 1, Castellamonte 1, Cus Piemonte Orientale 1, Sermig 1, Area Calcio Alba Roero 1, Bra 1, Pasta 0, Top Five 0, Atletico Taurinense 0

Serie C2 – Girone B – Prima giornata (Lunedì 4 ottobre)

Albese – Giovanile Centallo (ore 21)

Bisalta – Sporting Orbassano (ore 21)

Buttiglierese 95 – Real Mirafiori (ore 21)

Europa Bevingros Eleven – Onnisport Club (ore 21)

Villarbasse – SD Savio Asti (ore 21,30)