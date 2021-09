Coppa Piemonte Prima Categoria – Ultimo turno dei gironi, le cuneesi cercano il pass

Ultima giornata dei gironi eliminatori per la Coppa Piemonte di Prima Categoria con le squadre cuneesi ancora “in ballo” per il passaggio del turno.

Dopo il pareggio contro il Bricherasio Bibiana servirà una vittoria al Pro Polonghera per staccare il biglietto verso il turno successivo. La squadra di casa, però, dovrà battere il San Secondo che si trova nella stessa situazione: gara che si prospetta equilibrata ed incerta.

Importante test match per l’Atletico Racconigi che, già eliminato dopo la sconfitta patita per mano del San Bernardo, affronta il Villastellone Carignano cercando di mettere benzina nelle gambe e certezze nei meccanismi in vista del campionato.

Promette scintille, invece, il match tra Canale 2000 e Cortemilia, entrambe vittoriose nel rispettivo incontro con la Stella Maris ed appaiate a tre punti. Due risultati su tre sono a favore dei gialloverdi in virtù della miglior differenza reti (+3 vs +1, ndr) ma il Canale 2000 avrà dalla sua il fattore casa.

Identica situazione nel Triangolare 20 dove il Marene attende tra le mura amiche la Saviglianese. Un match che vede i ‘Maghi’ favoriti vista la differenza reti migliore dopo i rispettivi incontri con lo Sportroero.

Chiude il palinsesto il Triangolare 21 con una situazione di equilibrio totale tra Tre Valli e Boves Mdg. I monregalesi possono contare sul fattore casalingo in una sfida che vedrà partire le due squadre appaiate a tre punti e con la medesima differenza reti: ne vedremo delle belle.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 3ª giornata

Triangolare 17

Pro Polonghera – San Secondo

Riposa Bricherasio Bibiana

Classifica: Bricherasio Bibiana 2*, Pro Polonghera 1, San Secondo 0

Triangolare 18

Villastellone Carignano – Atletico Racconigi

Riposa San Bernardo

Classifica: San Bernardo 4*, Villastellone Carignano 1, Atletico Racconigi 0

Triangolare 19

Canale 2000 – Cortemilia

Riposa Stella Maris

Classifica: Cortemilia 3, Canale 2000 3, Stella Maris 0*

Triangolare 20

Marene – Saviglianese

Riposa Sportroero

Classifica: Saviglianese 3, Marene 3, Sportroero 0*

Triangolare 21

Tre Valli – Boves Mdg

Riposa Bisalta

Classifica: Tre Valli 3, Boves Mdg 3, Bisalta 0*