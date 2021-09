Cherasco, oltre 450 studenti a confronto con i più importanti imprenditori della Granda

Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, il Premio Internazionale Cherasco Storia torna venerdì 1° e sabato 2 ottobre con la 20^ edizione, che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’area antistante l’Arco del Belvedere, nel centro storico, intrecciando il proprio programma con quello di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021 in un avvincente dialogo tra cultura ed impresa.

L’evento nato nel 1997 per volontà delle famiglie aristocratiche cheraschesi, insieme al professor Giorgio Lombardi e ad alcuni imprenditori del territorio, ha l’obiettivo di valorizzare le opere di autori italiani e stranieri che trattino temi storici con due caratteristiche fondamentali: il rigore scientifico e la qualità della scrittura.

Il Premio si propone di esaltare la storia come disciplina fondamentale, favorendo la passione per la ricerca e l’indagine approfondita nei giovani, che negli anni sono stati coinvolti in maniera sempre più consistente, contribuendo a far crescere l’iniziativa culturale cheraschese. La collaborazione con le scuole, in un primo momento solo locale, si è allargata fino a coinvolgere tutti i licei della provincia di Cuneo ed anche importanti università italiane e straniere.

Quest’anno, su sollecitazione del presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, per la prima volta ci sarà anche la presenza di studenti di istituti tecnici. Proprio ai più giovani sarà dedicato l’appuntamento realizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo ed inserito nel calendario degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021, che anticiperà la cerimonia di premiazione: venerdì 1° ottobre, dalle 9 alle 12, oltre 450 studenti incontreranno alcuni tra i più importanti imprenditori del territorio, per dialogare con loro su temi riguardanti la scuola, l’innovazione, le nuove professioni ed il mondo del lavoro.

All’appuntamento, che vedrà la presenza del presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola e del direttore Giuliana Cirio, che avrà il ruolo di coordinare gli interventi, parteciperanno Giuseppe Bernocco (Gruppo TCN), Pierpaolo Carini (Gruppo Egea), Roberta Ceretto (Ceretto Aziende Vitivinicole), Mariano Costamagna (Westport Fuel System Italia), Claudio Olivero (Banca di Credito Cooperativo di Cherasco), Giuseppe Pacotto (Tesisquare), Bartolomeo Salomone (Ferrero), Matteo Rossi Sebaste (Golosità dal 1885).

«Visto il rapporto di collaborazione che prosegue da anni con Confindustria Cuneo, abbiamo colto l’occasione della presenza di Alba Capitale della Cultura d’Impresa per creare questo evento», spiega il responsabile del Premio Cherasco Storia Sergio Barbero. «Considerata la caratura degli imprenditori che saranno presenti, in rappresentanza delle più importanti aziende del territorio, per gli studenti che parteciperanno sarà un’opportunità unica per dialogare con loro in maniera diretta, ponendo domande e iniziando a capire come funziona il mondo del lavoro e cosa occorre per entrarne a far parte. Sono sicuro che questa iniziativa sarà un successo e mi auguro che si possa ripetere anche nei prossimi anni, in modo da offrire la possibilità a tutte le scuole che lo vorranno, e che quest’anno non hanno potuto partecipare causa Covid, di esserci».

La 20^ edizione del Cherasco Storia 2021 proseguirà con gli incontri degli studenti con gli autori Davide Romanin Jacur, Piotr Cywinski e Martin Goodman (venerdì 1° ottobre alle ore 15) e con i vincitori delle passate edizioni (sabato alle ore 9). La cerimonia per la consegna del Premio andrà in scena sabato 2 ottobre, alle ore 15, alla presenza del presidente della Regione Piemonte e del sindaco di Cherasco.