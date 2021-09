Basket: i Gators organizzano un corso per arbitri della provincia di Cuneo

I Gators sono stati delegati dalla FIP Piemonte all’organizzazione del Corso Arbitri di basket della Provincia di Cuneo.

Il corso si svolgerà presso la palestra del Palazzetto dello Sport di Via Giolitti a

Savigliano. I quattro incontri si terranno ad ottobre, sono completamente gratuiti e saranno diretti da Formatori arbitri CIA Piemonte.

Le date del corso sono: sabato 2 Ottobre 15.00-16.30, domenica 10 Ottobre 14.30-16.00 e 16.00-17.30 (doppio incontro), sabato 16 Ottobre 15.00-16.30 e domenica 24 Ottobre 15.00-16.30.

Possono partecipare ragazzi e ragazze tra i 13 e i 30 anni. Gli interessati devono dare

l’adesione al proprio coach e saranno ricontattati per le modalità di partecipazione.

Al termine del corso ogni partecipante, dopo aver superato l’esame abilitativo: sarà tesserato per il Comitato Italiano Arbitri della FIP; riceverà la divisa ufficiale e il materiale tecnico necessario all’attività; sarà impiegato nei campionati FIP del Comitato Provinciale o Regionale di appartenenza.

Gigi Toselli, responsabile Gators del corso si dichiara: “Sono molto contento di poter ospitare e collaborare nell’organizzazione di un corso per arbitri. Ci avevamo già provato due anni fa, ma la pandemia aveva bloccato l’inizio del corso. Proveremo a coinvolgere più ragazzi e ragazze della zona, per poi avere arbitri durante le partite giovanili, negli ultimi anni spesso toccava a noi coach arbitrare, proprio per la mancanza di giovani fischietti. Un’esperienza ricca anche dal punto di vista formativo e speriamo che qualcuno si appassioni a questa importante figura e magari arrivare anche ad arbitrare a livelli importanti! “.

Davide De Bernardi e Pietro Luciano, arbitri e istruttori designati dalla FIP Piemonte, raccontano di essere assolutamente soddisfatti del percorso di arbitraggio intrapreso

una quindicina di anni fa. Una carriera appassionante e soddisfacente. Il corso arbitri,

raccontano “è utile anche per tutti quelli che gravitano intorno al basket: giocatori ed

allenatori perché aiuta a capire come ragionano gli arbitri, quali sono le cose che rilevano e

quelle che reputano più o meno importanti. Questo aiuta giocatori e allenatori ad impostare il gioco e fornisce un utile punto di vista”.

Il corso si rivolge a ragazzi dai 13 anni, quindi molto giovani. Questi ragazzi verranno a

lungo affiancati e tutorati, nel loro percorso, da arbitri più esperti per avere una continua

crescita e un miglioramento professionale costante.

