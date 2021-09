Egea riceve il Premio Sostenibilità e Innovazione

Nel corso della 68° Premiazione del “Sigillo d’Oro” di domenica 26 settembre presso il Pala Alba Capitale, è stato consegnato il Premio Speciale “Sostenibilità e Innovazione” ad EGEA. A ritirare il riconoscimento, a nome delle migliaia di Persone che hanno collaborato allo sviluppo del Gruppo, è stato l’Amministratore Delegato, Ing. PierPaolo Carini.

La Camera di Commercio di Cuneo ha attribuito questo Premio per il grande e importante lavoro di squadra svolto dal Gruppo, nella direzione della Svolta Sostenibile, obiettivo perseguito in questi anni in sinergia con i Territori, a partire proprio dalla Provincia di Cuneo, “Granda” non solo per dimensione, ma anche e soprattutto per i Valori di fondo tra cui proprio l’Innovazione e la Sostenibilità.

Il Sindaco di Alba Carlo Bo ha sottolineato che: “EGEA ha fortemente contribuito nello scrivere la storia di questo Territorio e così sarà nel futuro”. Il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ricordato quanto sia risultato importante il progetto di EGEA per tutta la Comunità. Mauro Gola, Presidente della Camera Commercio e di Confindustria Cuneo ha infine evidenziato che: “È la prima volta che viene dato questo importante Premio legato ai Valori di Sostenibilità e Innovazione. Un Premio riconosciuto a EGEA proprio per il ruolo centrale che hanno ricoperto questi Valori nella crescita del Gruppo, divenuto un importante player nazionale nell’ambito della sostenibilità e per le illuminate politiche in chiave energetico ambientale”.

“Sento l’importanza e la responsabilità di questo Riconoscimento che ricollego ad un valore di Comunità e di Territorio. In questo ho l’onore di ricevere un Premio prestigioso che desidero profondamente condividere con le migliaia di Persone che lavorano su questo Progetto” – ha sottolineato l’Ing. PierPaolo Carini – “Sono le Persone che lavorano in EGEA ma anche quelle che operano nelle Istituzioni e nella Comunità con le quali quotidianamente ci confrontiamo e collaboriamo, che hanno reso possibile tutto questo.

In questa Città e in questa “Provincia” sono nate diverse Aziende che hanno sempre condiviso lo sguardo verso l’Innovazione e la Sostenibilità. Ho trovato in questo Territorio tante Persone che hanno lavorato (e continuano a farlo) per un sistema di Comunità che non ha pari in questo Paese. Un sistema che poggia le proprie basi sul valore della Famiglia. Continuando a muoversi in questa direzione, aiutiamoci e diamoci vicendevolmente una mano in quanto ‘Da soli si va, qualche volta, più veloci ma insieme si va sicuramente più lontano e più sicuri‘”.

