Savigliano: la campanella è tornata a suonare all’Oasi Giovani (FOTO)

Anche nel mondo di Oasi Giovani di Savigliano la campanella è tornata a suonare, con il ritorno sui “banchi” di bimbi e ragazzi. Con la fine dell’estate e l’avvio delle scuole, sono riprese a pieno ritmo le attività della onlus saviglianese che si occupa di servizi educativi ed assistenziali dall’infanzia all’adolescenza. Una ripresa in sicurezza, nel segno dell’ottimismo e della voglia di tornare alla normalità.

Partendo dai più piccoli, dopo le attività estive – dal 23 agosto – sono tornate nelle proprie sedi le attività dei micronidi “Mignolo” e “Merlino” (palazzo Longis, in via Torre de Cavalli) e del babyparking “Marameo” (corso Vittorio Veneto). Nel segno della massima attenzione, i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi, le cosiddette “bolle”, e all’ingresso delle strutture viene quotidianamente misurata la temperatura di piccoli e personale.

Commenta Simona Sepertino, responsabile dei servizi all’infanzia di Oasi Giovani: «È stata una ripartenza con sprint ed energia. Le famiglie sono state molto ricettive e desiderose di tornare alla normalità: i posti a disposizione non sono più molti. Ora la nostra equipe educativa si sta apprestando a seguire i corsi di aggiornamento e sono in programma, proprio in queste settimane, le riunioni con i genitori».

Con la ripartenza delle scuole sono ricominciate anche le attività del Centro educativo post-scolastico di corso Roma. Per ora i ragazzi che frequentano sono una quarantina, ma dal 1° ottobre arriveranno a 140: oltre 100 delle elementari e 35 delle medie.

Come sempre il Centro proporrà pomeriggi a base di aiuto nei compiti, giochi e attività ricreative.

Spiega Eliana Mondino, responsabile del Centro educativo post-scolastico: «Tante sono le attività in cantiere per questo anno. Solo per citarne un paio, riprenderanno gli allenamenti di basket con i Gators e i laboratori creativi di pittura e decoupage con Maria Cavallo. Stiamo anche cercando di cambiare il modo di approcciarci con i ragazzi delle medie: con la didattica a distanza sembra essere passato in secondo piano l’aspetto relazionale. Vogliamo invertire la rotta e far capire che i momenti di gioco e socialità sono fondamentali».

Le iscrizioni sono ancora aperte. È possibile rivolgersi direttamente in c.so Roma 117, chiamare il 331.5969044 oppure visitare il sito www.oasigiovani.it.

«Anche in questa ripartenza l’attenzione alla sicurezza è massima – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Il nostro personale è vaccinato e, per quanto riguarda il Green pass, ci atteniamo alle norme di legge. Continuiamo ad investire molto nel Centro educativo post-scolastico: nonostante il deficit economico, è un elemento importante che rientra pienamente nelle finalità del nostro ente».

«L’auspicio – aggiunge Saglione – è che quello appena iniziato possa essere un ottimo anno scolastico».

