Per l’appuntamento elettorale (elezioni amministrative) a Caramagna Piemonte di domenica 3 e lunedì 4 ottobre prossimi, per la fascia tricolore di sindaco è in lizza Maria Coppola (primo cittadino uscente, in carica dal 2016 ndr). Sostenuta dalla lista civica “Insieme per Caramagna”, questa mattina ha parlato ai nostri microfoni.