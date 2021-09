Cuneo Volley: un “media day” per condividere progetti e ambizioni (FOTO e VIDEO)

Un momento conviviale di condivisione e dialogo. Cuneo Volley lancia la grande serata di presentazione, in programma lunedì 4 settembre (ore 19) al PalaUbiBanca, della stagione con un incontro, dedicato alle principali testate della Granda (e, quindi, anche Ideawebtv.it), per fare il punto sulle novità in arrivo in casa biancoblu, non solo a livello sportivo.

Un vero e proprio “media day”, che si è tenuto nel piacevole scenario della sulla collina di Costigliole Saluzzo (Ceretto), con un gustoso brunch per gli ospiti, arricchito dalle primissime anticipazioni sui progetti, online e offline, che verranno svelati ufficialmente nell’appuntamento di San Rocco Castagnaretta e che coinvolgeranno tutto il “mondo” Cuneo Volley.

A fare gli onori di casa il vicepresidente Gabriele Costamagna e il Responsabile Marketing di Cuneo Volley Davide Bima: “Stiamo preparando la serata del 4 ottobre, dedicata ad istituzioni, sponsor, tifosi e tutta la città di Cuneo, durante la quale presenteremo la stagione 2021-22 della nostra società. – così Costamagna – Sarà l’occasione per parlare non solo dei nostri obiettivi sportivi, ma anche quelli societari. Nonostante il Covid siamo in crescita, merito della nostra coesione dei tanti soci e degli investimenti fatti, mirati e corretti, che hanno portato ad un discreto risultato a livello di sponsor, confermando quelli vecchi e trovandone di nuovi, con il sostegno degli imprenditori locali che sta cominciando a farsi sentire. E di questo siamo orgogliosi“.