Costigliole Saluzzo, da sabato 25 settembre c’è l’ 84^ “Sagra dell’uva Quagliano”

Costigliole celebra il Quagliano, il vino Doc della collina costigliolese prodotto nello spicchio di terra a ridosso delle colline della frazione Ceretto. Prodotta da un vitigno autoctono del Saluzzese, l’uva Quagliano matura intorno la metà di settembre e viene declinata in tre tipologie: secco, spumante o mosto parzialmente fermentato. Costigliole è terra da vino fin dai tempi antichi, come recentemente appurato dalle scoperte nell’area archeologica della villa romana di epoca augustea alle porte del paese. Oltre ad essere un posto tappa verso la via delle Gallie, all’interno della villa-azienda agricola romana, sono stati rinvenute tracce di un impianto per la produzione di olio e vino.

Nonostante i tempi difficili, che hanno costretto a sospendere in tutto il circondario diverse manifestazioni, il Comune e la Pro loco hanno coraggiosamente deciso di allestire anche questa 84esima edizione che, pur in forma ridotta e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sanitaria, mantiene comunque inalterata tutta la sua tipicità.

IL PROGRAMMA

Domenica 26 settembre, a partire dalle 9, nella strada centrale del paese si snoderà il mercatino dei prodotti tipici e di artigianato locale. A partire dalle 11,30, sotto l’ala municipale di palazzo Giriodi di Monastero, si terrà l’inaugurazione con le autorità e l’accompagnamento del complesso bandistico “Santa Cecilia”. Attrazione principale la consueta e invitante mostra ortofrutticola, allestita dalla Pro loco. Seguirà la cerimonia di consegna delle borse di studio comunali agli studenti meritevoli dell’anno scolastico e la premiazione dei costigliolesi che si sono distinti in ambito sportivo.

Durante tutta la giornata sarà possibile degustare il vino Quagliano e i prodotti tipici locali, grazie alla collaborazione della Pro loco di Ceretto.

PER LE FAMIGLIE

Nel pomeriggio, a partire dal le 15, andrà in scena uno spettacolo di magia di strada a cura del Clown Comizio, cui farà seguito un intrattenimento musicale in compagnia di Paolo, Alberto e la Band. Non mancheranno le opportunità di impegno e divertimento per i più piccoli, grazie ai laboratori musicali promossi dalla Fabbrica dei Suoni nella splendida cornice del Giardino degli Alteni di Palazzo Sarriod de La Tour (vedi dettagli programma a seguire).

I PRODUTTORI

Protagonisti della Sagra, che mantiene giustamente la sua anima di festa popolare, saranno i produttori locali del Quagliano e delle altre specialità agroalimentari locali, pronti a raccontare le caratteristiche dei loro vini e offrire degustazioni. Gli stessi si ritroveranno, la domenica successiva, per il pranzo conclusivo in cui riceveranno gli attestati di partecipazione al ristorante “Siule mole”. Sempre domenica nel cortile di ex casa Bues l’associazione Portofranco proporrà la visita agli stand e sperimentazione dei laboratori per giovanissimi.

NOVITA’, LA MOSTRA

La novità di quest’anno è l’esposizione curata dall’associazione Attivamente a Palazzo Sarriod de La Tour, in cui si potranno ammirare già da sabato le opere di Fabio Brambilla e fotografie artistiche di Sergio Casalone. Ingresso con Green Pass e prenotazione ai numeri 333-4062819 e 335-5701721).

GLI STUDENTI E GLI SPORTIVI PREMIATI

Gli studenti costigliolesi che hanno raggiunto ottimi risultati sui banchi di scuola e che domenica, in occasione della cerimonia inaugurale, saranno premiati sul palco con le Borse di studio 2021 sono: Nicolas Bianco, Annalisa Capellino, Elisa Carignano, Nicolò Colombero, Camilla Fichera, Giacomo Garraffa, Virginia Giordanino, Noemi Luca, Luca Molinengo, Gabriele Parisi, Alessandro Perrone, Marco Perrone, Rebecca Peter, Alessia Pittavino, Leonardo Rinaudo, Noemi Sclerandi, Micaela Sordello, Matteo Tarantino.

A ricevere il riconoscimento come sportivi costigliolesi dell’anno saranno: Ramona Bertaina (seconda al campionato provinciale e regionale campestre), Mauro Biglione (campionato italiano campestre staffetta 4×200, campione italiano strada 5000 m con record italiano master 50 e Fabio Roera (secondo al campionato regionale di nuoto 50 m dorso).

IL PUNTO INFORMATIVO CSEA

Il consorzio Servizi Ecologia e Ambiente sarà presente alla Sagra dell’Uva con banchetto informativo. Al suo interno, nella giornata di fiera, sarà possibile fare domande e avere chiarimenti sulla raccolta rifiuti: modalità e tempi di conferimento, tariffe, differenziata, altri servizi.

IL PROGRAMMA COMPLETO



84° SAGRA DELL’UVA QUAGLIANO DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Sabato 25, Domenica 26 e Lunedì 27 settembre e Sabato 2 e Domenica 3 ottobre

dalle h. 10.00 alle h. 12.30 e dalle h. 14.30 alle h. 18.00 (lunedì solo pomeriggio)

L’associazione Attivamente propone presso Palazzo La Tour un’esposizione di pittura, curata da Fabio Brambilla, e di fotografia, curata da Sergio Casalone. Consigliata la prenotazione: Monica 333-4062819 Roberto 335-5701721. Green Pass obbligatorio.

Domenica 26 settembre 2021

9:00

Mercatino dei prodotti tipici e artigianato locale lungo le vie del paese

10:00

Celebrazione della messa presso la Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Maddalena”

10:00

Apertura della “Scatolata” con ricchi premi per tutti

dalle h. 11:30

Inaugurazione de “84° Sagra Regionale dell’Uva Quagliano” con la partecipazione del gruppo bandistica “Santa Cecilia” di Costigliole Saluzzo

Apertura del banco orto-frutticolo allestito dall’Associazione turistica Pro loco Costigliole Saluzzo. Cerimonia di consegna delle Borse di studio comunali per l’anno scolastico 2020/2021. Premiazione dei costigliolesi meritevoli in ambito sportivo.

Degustazione vino Quagliano e dei prodotti tipici della nostra terra: dolci, frittelle e caldarroste (a cura della Pro loco Ceretto)

dalle h. 14:30 alle h. 18:30

L’associazione Portofranco presenta “Costruiamo insieme il nostro futuro”. Presso Il Cortile (ex casa Bues) in via Vittorio Veneto 95 visita agli stand e sperimentazione dei laboratori per giovanissimi

dalle h. 15:00 alle h. 19:00

Intrattenimento musicale con “Paolo, Aberto e la band”: musica da ballo, liscio, anni ’60, balli di gruppo e musica occitana.

Spettacoli di magia e intrattenimento da strada con Clown Comizio.

Laboratori musicali a cura di “La Fabbrica dei Suoni”

6/11 anni > 15.00-16.00 | 3/6 anni > 16.00-18.00

Dove: Giardino degli Alteni (Palazzo La Tour)

Attività condotte nel rispetto delle norme anti-covid

Prenotazione telefonica consigliata presso la segreteria: 0175-567840.

Domenica 3 ottobre

12:00

Pranzo dei Produttori: pranzo conclusivo presso trattoria Siule Mole con premiazione dei produttori di vino e frutta dell’84° Sagra dell’Uva Quagliano.