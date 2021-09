Cardè, il comune aderisce a “Puliamo il mondo”: tutti all’opera nel pomeriggio di domenica 26 settembre

Il comune di Cardè aderisce all’evento “Puliamo il mondo”. E’ l’iniziativa organizzata da Legambiente, che si terrà domenica 26 settembre dalle 13:30 alle 17. Il ritrovo è davanti al municipio, in Piazza Martiri della Libertà n.2, muniti di mascherina. Dopo la registrazione ai partecipanti verrà consegnato un apposito kit di Legambiente che comprende pettorina, guanti e cappello.

Successivamente si procederà nel suddividere gli aderenti sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti e ad indicare loro i punti di raccolta. Per partecipare occorre segnalare la propria adesione via Whatsapp a Arianna Ambrogio (3488949493), Alessandro Ponsi (3401155299), Marta Sanziel (3497258856) e Francesca Reitano (3297342948) o scrivendo alla pagina Facebook “Cardè in – forma”.

Il commento del consigliere comunale Alessandro Ponsi: «Già nello scorsa primavera diversi gruppi di cittadini in maniera spontanea hanno ripulito ampi tratti del nostro territorio. A loro in quanto “apripista” va tutto il nostro ringraziamento. Aderendo all’iniziativa di Legambiente si prende parte al più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo: una giornata dedicata alla cura e alla pulizia; un’azione concreta per avere un territorio più pulito e accogliente per noi e le future generazioni. Un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico e a premiare comportamenti virtuosi a Cardè. Ringraziamo tutti coloro che vi prenderanno parte».