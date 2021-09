Savigliano: domenica 19 il Trofeo del Centenario della Fip

Per i 100 anni dalla propria fondazione, la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)

organizza, in 100 piazze d’Italia, il MinibasketForLifeDay.

In ogni piazza selezionata si disputerà un Trofeo del Centenario: ragazzi e ragazze nati dal

2010 al 2013 si alterneranno in partite 3 contro 3. Ogni partita assegnerà 3 punti al vincitore, 2 punti in caso di pareggio, 1 punto alla squadra sconfitta.

I partecipanti, non vestiranno le divise delle proprie squadre, ma si divideranno in squadre di diversi colori che simboleggiano ognuno un valore proprio del minibasket. Le maglie

saranno: azzurre (rispetto), verdi (condivisione), rosse (altruismo) e bianche (inclusione).

La FIP Piemonte ha delegato i Gators ad organizzare l’evento per la provincia di

Cuneo e Piazza del Popolo a Savigliano sarà una delle 100 piazze coinvolte.

Il vicepresidente Scotta, a nome dei Gators, si dichiara: “orgoglioso di questo incarico, che

riconosce il lavoro che abbiamo svolto in questi anni sul territorio. Come società condividiamo pienamente i quattro valori che la FIP ha riconosciuto al minibasket: rispetto,

condivisione, altruismo e inclusione”.

Tutte le società della provincia sono state chiamate a partecipare e alcune hanno già

dato la loro adesione.

I Gators invitano tutti gli appassionati di basket all’evento e a tifare per il basket e

per valori dello sport, validi in campo ma anche nella quotidianità. L’evento si terrà all’aperto e in caso di maltempo verrà annullato.

Il Trofeo del Centenario si terrà su tre campi da gioco, allestiti dai Gators per

l’occasione, in Piazza del Popolo domenica 19 settembre dalle 14.30 alle 18.30.

c.s.