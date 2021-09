Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Passaggio con brivido per Caramagnese, Lagnasco e Villafalletto

Tanti gol, altrettante emozioni e qualche sorpresa in questa seconda giornata dei gironi eliminatori della Coppa Piemonte di Seconda Categoria e Terza Categoria.

Entra bene in gioco l’Area Calcio Alba Roero che, grazie ad una rete di Sacco nel primo tempo, espugna il campo del Langa appaiando in classifica il Neive. Sarà l’ultima giornata, dunque, a decidere chi passerà il turno con il Neive che avrà due risultati utili su tre per la differenza reti maturata.

Conferma il successo dell’andata l’Atletico Moretta che sconfigge con un netto 1-4 l’Enviese a cui non basta la rete di Calvetti. Le doppiette di Barberis e Ferrante regalano vittoria e passaggio del turno ai morettesi.

Non riesce la rimonta a Giovanile Genola e Manta che vincono i rispettivi match contro Caramagnese (1-2, Principato per i padroni di casa, Scommegna e Garino per gli ospiti) e Lagnasco (2-3) ma vengono eliminate per differenza reti nei due incontri.

Larga vittoria per il Dogliani che, dopo lo 0-2 dell’andata, travolge il Clavesana anche nella gara di ritorno con un netto 4-1. La formazione doglianese si impone grazie alle reti di Malloui, Manfredini, Badellino e Qobaiche, staccando il biglietto per la fase successiva.

Amministra il risultato dell’andata (4-1) l’Olimpic Saluzzo che sul campo del Villanova Solaro si ferma sul 2-2 nonostante le reti di Bodino e Rossi. Ottima prova, nonostante l’eliminazione finale, per il Revello che batte 2-1 il Villafalletto con le reti di Dalmasso e Minoungou non riuscendo, però, a rimontare l’1-3 dell’andata. Per il Villafalletto in rete Arrò.

E’ il Piazza, infine, a passare il turno nel match contro il San Benigno che nel primo atto della sfida aveva fatto registrare un 2-2. I monregalesi si impongono per 3-1 con le marcature di Sampò, Mandaglio e Correa rendendo vano il centro gialloverde di Deangelis.

Domenica ultimo atto della prima fase con la sfida tra Area Calcio Alba Roero e Neive ed il match non disputato ieri sera tra Sandrè e Sport Caramagna che ripartono dal 2-3 dell’andata.

Coppia Piemonte Seconda/Terza Categoria – I Risultati della 2ª giornata

Triangolare A

Langa – Area Calcio Alba Roero 0-1

Riposa Neive

Classifica: Neive 3, Area Calcio Alba Roero 3, Langa 0

Abbinamento B

Enviese – Atletico Moretta 1-4 (and. 1-2)

Abbinamento C

Sanfrè – Sport Caramagna (and. 2-3) 19/09 Ore 21.00

Abbinamento D

Caramagnese – Giovanile Genola 1-2 (and. 4-2)

Abbinamento E

Dogliani – Clavesana 4-1 (and. 0-2)

Abbinamento F

Lagnasco – Manta 2-3 (and. 3-1)

Abbinamento G

Villanova Solaro – Olimpic Saluzzo 2-2 (and. 1-4)

Abbinamento H

Piazza – San Benigno 3-1 (and. 2-2)

Abbinamento I

Revello – Villafalletto 2-1 (and. 1-3)