Volley D/F – La federazione annuncia gironi e calendari, tutte le cuneesi nel girone B

Con l’evento ufficiale di domenica 12 settembre organizzato dalla FIPAV Piemonte si è ufficialmente alzato il sipario sui campionati regionali di pallavolo. Nello specifico si tratta dei campionati di Serie C e Serie D, in quanto le serie superiori sono organizzate a livello nazionale e quelle inferiori a livello provinciale.

Molto interesse destava in particolare la Serie D femminile, che vedrà ben 9 formazioni cuneesi al via. Tutte quante sono state inserite nel Girone B, ad 11 squadre. Saranno quindi 22 le giornate di gara, con due turni di riposo per ogni squadra. La prima fase del campionato partirà il 16 ottobre per chiudersi il 26 marzo, prima dei play-off e dei play-out.

Queste le formazioni che comporranno il Girone B:

Volley Marene

Libellula Nerostellata Volley

Sicom Cherasco Libellula Nerostellata

BCC-Surrauto Cervere

Monviso Volley

Villanova Volley Bam

Vicoforte Volley Ceva Bam

Rs Volley Racconigi

Adisport Volley Montà

Lilliput (Settimo Torinese, TO)

Parella Torino

La prima giornata vedrà, ovviamente, molti “derby” a farla da padroni. Tra essi spicca senza dubbio la sfida di Villanova Mondovì, dove le padrone di casa guidate da Gigi Castellino (in arrivo dalla Serie C di Busca) ospiteranno il Vicoforte Volley Ceva di Lele Pagliuca, squadra dall’organico di grande livello e che punta indubbiamente ad un campionato da protagonista.

Nel dettaglio, queste le sfide del primo turno:

Volley Marene – Libellula Nerostellata Volley

Sicom Cherasco Libellula Nerostellata – Lilliput

BCC-Surrauto Cervere – Monviso Volley

Villanova Volley Bam – Vicoforte Volley Ceva Bam

Parella Torino – Rs Volley Racconigi

RIPOSA: Adisport Volley Montà