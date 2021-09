Chiude per quasi un mese la strada fra Upega e la Liguria

Quasi un mese di chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia lungo la strada provinciale 154 tra Upega e il confine con la Liguria per un tratto di quasi quattro chilometri (tra il km 16+860 e il km 20+500) a causa di lavori di posa della nuova linea di media tensione (Mt) interrata per conto di E-Distribuzone. E’ quanto disposto dalla Provincia di Cuneo con un’ordinanza che entrerà in vigore da mercoledì 15 settembre fino al 10 ottobre prossimo con modalità h 24.

Il divieto di circolazione nei due sensi di marcia a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni è disposto per permettere il cantiere alla ditta appaltatrice Grb di Mondovì che dovrà anche segnalare le deviazioni del traffico sui percorsi alternativi. La strada dovrà essere aperta al traffico nei fine settimana.

c.s.