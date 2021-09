A Prato Nevoso si celebra la transumanza e la tradizione del maialino nero

A Prato Nevoso è tempo di tradizioni. Un omaggio alla terra, la transumanza e al gusto del passato. Per questo il Settembre Gastronomico di Prato Nevoso porta alla scoperta del maialino nero del Piemonte. Appuntamento sabato 18 settembre al ristorante Ski Grill che ospiterà una cena che si preannuncia un viaggio all’indietro nel tempo, alla scoperta del maialino nero del Piemonte.

Non tutti lo sanno ma questa carne introvabile e tenera deriva infatti da un recupero di razza antica chiamata Cavour. Questi suini neri molto rustici, si adattavano perfettamente alle condizioni di pascolamento nei boschi delle Langhe e del Roero e costituivano una notevole ricchezza alimentare per le famiglie contadine di un tempo.

Domenica invece si saluta l’estate che se ne va con la Festa della Transumanza nella quale le mucche lasceranno le nostre montagne per scendere a valle per attendere la stagione più fredda. “Un evento storico, che sarà celebrato con una giornata di festa e di tradizione dove, sul piazzale Dodero, troverete i mercatini di prodotti locali e genuini. Durante l’evento ci sarà anche la dimostrazione degli Antichi Mestieri, a cura del Circolo Acli Amici di Prea. “In questo finale d’estate abbiamo voluto trasformare Prato Nevoso in una macchina del tempo per rivivere i sapori della montagna e le sue tradizioni. Perché noi siamo montagna. Dunque non soltanto sci, eventi, e animazione ma anche rispetto di chi ci ha preceduti e delle antiche tradizioni che ogni estate tornano a far rivivere e tener vive le nostre terre” spiega Gian Luca Oliva, ad della Prato Nevoso spa.

