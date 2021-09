Volley C/F: Oriana Arduino è la nuova allenatrice del PGS El Gall

Nuova guida al timone della PGS El Gall per la stagione 2021-22 di Serie C: sarà infatti Oriana Arduino l’allenatrice della formazione albese. Ex giocatrice, con esperienze anche in Serie B1, da allenatrice è stata protagonista sulla panchina della Libellula Volley Bra, fra il 2018 e il 2020, vincendo prima la Coppa Piemonte di C, e conquistando poi la promozione in B2 e la salvezza nella categoria.

Nella scorsa stagione ha allenato le squadre U17 e U19 del PGS El Gall. “Sono molto contenta di lavorare in un progetto a lungo termine con una società che ha ben chiaro il cammino che vuole fare” dice Oriana. “Sposo completamente le loro idee e farò del mio meglio per ottenere i migliori risultati possibili sia sul campo sia per la crescita dell’intera società. La squadra di quest’anno è giovanissima e l’impatto con la categoria non sarà facile, ma stanno lavorando duramente e so che ognuna di loro darà il massimo in ogni momento“.