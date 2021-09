A Cheese 2021 per imparare: appuntamenti per scolaresche, bambini e famiglie in visita

Come da tradizione a Cheese non mancano gli appuntamenti dedicati alle scolaresche (primarie e secondarie), ai bambini e alle famiglie in visita. Anche quest’anno infatti gli organizzatori, Città di Bra e Slow Food, insieme ai partner della manifestazione, hanno allestito diversi spazi a tema formaggio e organizzato tanti appuntamenti, nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza.

Il tema è sempre quello del nostro rapporto con la natura e gli animali, di cui la pandemia non ha fatto altro che mettere in evidenza le incongruenze. A Cheese avremo l’occasione per ripensarlo, attraverso conferenze, degustazioni, incontri e anche attività a fruizione libera per il pubblico in visita.

Ecco qui una panoramica di quello che si potrà fare dal 17 al 20 settembre a Bra. Il programma completo di tutti gli appuntamenti è su cheese.slowfood.it.

Ritorno alla Natura: percorso ludico di consapevolezza animale!

Un percorso animato a tappe, disseminate per il centro di Bra, per scoprire giocando tutto sulla vita di vacche, pecore e capre, i nostri preziosi alleati per produrre formaggi di qualità da assaggiare e conoscere!

Per partecipare basterà presentarsi alla tappa di partenza:

Lo Spazio Slow Food, nel Cortile della Scuola Elementare Rita Levi Montalcini

(si consiglia l’ingresso da via Marconi).

E inoltre, la possibilità di approfondire grazie a contenuti aggiuntivi disponibili su tabUi, la app ufficiale dell’evento. Il percorso sarà fruibile tutti i giorni dell’evento dall’apertura fino alle 20.

Per saperne di più sugli appuntamenti educativi dedicati a scuole e famiglie potete contattare (dalle 10 alle 15) i seguenti numeri: 333 1172709 (Federica) oppure 3421251078 (Laura) dell’Ufficio Educazione di Slow Food.

Gli appuntamenti con istituzioni e partner

Cara la mia fattoria… storie e gusti dal Piemonte

Storie e curiosità svelate dalle fattorie didattiche della Regione Piemonte.

Appuntamento gratuito, su prenotazione destinato alle classi delle scuole primarie.

Quando: Venerdì 17 settembre e lunedì 20 settembre, dalle 9:30 alle 10:30

Dove: Area Piemonte in piazza Spreitenbach

Per prenotare: scrivere a p.damiano@slowfood.it specificando in oggetto “Iscrizione Cara la mia fattoria”. Slow Food provvederà a comunicare l’esito della richiesta e ulteriori dettagli per partecipare all’appuntamento prenotato.

Attività alla scoperta del territorio e delle produzioni del Piemonte a cura della rete delle fattorie didattiche della Regione Piemonte.

Ingresso gratuito.

Destinari: bambini e famiglie

Quando: Sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle 11 alle 18

Per prenotare: È sufficiente presentarsi nell’area, senza dover prenotare

Dove: Area Piemonte

Tarabaralla, il tesoro del bruco baronessa

Lettura animata e musicata per bambini e famiglie con l’autrice e musicista Elisabetta Garilli, il Garilli Sound Project e le immagini di Valeria Petrone.

Un albo illustrato e musicato per parlare con i bambini del valore delle cose e dei sogni da realizzare a cura di Carthusia Edizioni e in collaborazione con BPER Banca.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria, è richiesto il Green pass e l’uso della mascherina.

BPER Banca donerà ad ogni bambino presente una copia dell’albo illustrato

Destinatari: bambini e famiglie

Quando: Lunedì 20 settembre 2021, alle 17.30 Durata: 1 ora

Dove: presso Auditorium CRB-BPER di Bra (Via Principi di Piemonte)

Per prenotare: https://gruppobper.wufoo.com/forms/stl7x9e0quiqye/

Aromi e profumi della nostra terra

Un appuntamento per scoprire le varietà e gli aromi delle piante aromatiche: un regalo della natura utilizzato in cucina, per migliorare i nostri piatti, e in orto per attrarre gli insetti utili e allontanare quelli nocivi. Non perdete l’occasione… per conoscere tutti i segreti delle erbe! Destinatari: classi di scuole primarie e secondarie di primo grado

Quando: lunedì 20 settembre 2021, al mattino ore 10 e ore 11

Durata: 45 minuti

Dove: c/o Area Lounge BBBell – Piazza XX Settembre, Bra

Per info e prenotazioni: Daniela o Martina, marketing@bbbell.it oppure tel. 0110161616

Parmigiano Reggiano incontra l’Artusi

Laboratorio e narrazione dedicata alla pasta fresca emiliano – romagnola fatta a mano con particolare riferimento alla valorizzazione del Parmigiano Reggiano Dop nella preparazione delle ricette artusiane.

Incontro gratuito su prenotazione presso lo stand

Quando: sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, ore 15

Dove: Stand Parmigiano Reggiano, Piazza XX Settembre

Prezzemolo racconta la transumanza

Incontro con Prezzemolo, il saggio contadino che vi racconterà storie, aneddoti e curiosità sulla transumanza e sulla vita degli animali.

Quando: venerdì 17 settembre alle 10,30

Dove: presso lo stand Cascine Piemontesi – Confagricoltura di Cuneo

Per maggiori informazioni, scrivere a: f.dalmasso@confagricuneo.it

Cheese, la manifestazione internazionale dedicata alle forme del latte, si terrà a Bra (Cn) dal 17 al 20 settembre 2021 ed è organizzata dalla Città di Bra e da Slow Food con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della Transizione Ecologica.

Considera gli animali è il tema della tredicesima edizione, un focus sul regno animale e la varietà di connessioni con le azioni dell’uomo. Senza di loro infatti non esisterebbe l’infinita biodiversità casearia che tocchiamo con mano ogni due anni a Bra. Straordinaria già oggi l’attenzione nei confronti dell’evento – che si garantisce con il consueto programma, nella massima sicurezza – sia da parte dei protagonisti di Cheese che da parte del mondo della ristorazione e dell’ospitalità del territorio. Cheese 2021 è possibile grazie al supporto di moltissime realtà, pubbliche e private, che credono in questo progetto. Tra tutte, ringraziamo i main partner: BBBell, BPER Banca, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Egea, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy (QBA) e Reale Mutua; la Fondazione CRT e la Fondazione CRC per il loro contributo.

