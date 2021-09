Melle, sabato 18 settembre c’è la terza giornata pubblica del progetto “Custodi del Suolo”

Le radici sono fondamentali per la crescita della pianta; le radici sono il loro cervello e, quando ben nutrite da un suolo ricco e curato con metodi naturali, trasmettono alle parti aeree la vitalità rigeneratrice.

I Custodi del Suolo della Valle Varaita si sono assunti l’impegno di essere responsabili del suolo da loro coltivato e di considerare la salute della terra come un obiettivo importante da raggiungere insieme alla produttività; la loro azione è ormai avviata a cominciare dal riconoscimento del valore che ogni piccolo appezzamento di terreno è parte di un mosaico virtuoso in fase di composizione, per allargare man mano la rete e diffondere questa sensibilità sui territori.

Va in questa direzione l’attività di Davide Provenzano dell’azienda agricola Humus, di Lorenzo Barra e Pietro Cigna dell’azienda Cresco e il loro progetto di CSA: sono giovani contadini Custodi che hanno scelto di radicarsi in Val Varaita, cercando di conciliare la sostenibilità economica con quella etica e ambientale, nonché di trasmettere a chi acquista i prodotti il senso di comunità e di cibo genuino.

Smettere di considerare la terra come mero capitale, ma pensare ad essa come un suolo prezioso che va continuamente rigenerato: la rivoluzione dei nostri giorni avviene nei campi.

Il contributo di Nicola Savio di Officina Walden mostrerà, attraverso un intervento teorico-pratico, l’importanza dell’utilizzo di particolari attrezzi manuali in grado di rispettare il suolo, di coltivare con precisione e di conseguenza abbattere i costi. La piccola agricoltura diventa grande: con una buona pianificazione e la diversificazione delle colture, il lavoro contadino si trasforma in un’attività soddisfacente da lasciare in eredità alle generazioni future.

La conoscenza del luogo dove si vive è fondamentale per capirne le caratteristiche naturali e le trasformazioni apportate dall’attività umana nel corso del tempo: la camminata in programma, piacevole e semplice percorso per risalire la valle attraverso le borgate del versante “ubac” in compagnia di Fredolino Ballatore della ProLoco di Melle, ci farà riscoprire le storie di un tempo fino a giungere alla Tabudiera d’Titta, il monumentale castagno da frutto ivi radicato da diversi secoli.

Cecco Dematteis ci illustrerà la genesi della Valle Varaita: le sue origini geologiche, le colture tradizionali e le principali trasformazioni paesaggistiche.

La giornata si concluderà con il canto del castagno secolare: l’utilizzo di una particolare tecnologia convertirà le frequenze vibrazionali dell’albero in suoni percettibili all’orecchio umano.

Infine la Dottoressa Benedetta Aimone, esperta del metodo grounding (radicamento), accompagnerà i presenti alla riconnessione con la natura, facendoli interagire con l’ambiente del bosco-organismo.

Il progetto promosso da Spazio Vitale OdV ha ottenuto il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito del bando del terzo settore in collaborazione con i comuni di Piasco, Rossana, Venasca, Isasca, Brossasco, Melle, Sampeyre, Casteldelfino, Bellino, dell’Istituto agrario di Verzuolo e del Centro Servizi per il Volontariato, con il patrocinio del Parco del Monviso.

PER INFO: spazio vitaleodv@gmail.com, 3339263155 – 320055443

Si raccomanda un abbigliamento adeguato e di lasciare a casa il vs amico a quattro zampe.

In caso di forte maltempo l’evento sarà annullato.

IL PROGRAMMA

Ore 8:30 Melle – Piazza del Municipio

La svolta contadina – Aziende Agricole Custodi del Suolo “Cresco” e “Humus”

Ore 10:00 – Borgata Re

Tecniche e attrezzature professionali per un’agricoltura sostenibile

prove in campo con Nicola Savio di Officine Walden

Ore 11:00 – Passeggiata culturale

La memoria delle borgate Bodreri, Cornaglia, Berti Opaco, Fini Prato

narrata da Fredolino Ballatore – Proloco di Melle

Ore 13:00 – Castagno Monumentale

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti

Ore 14,30 – Valle Varaita

Genesi storia e cultura raccontata da Cecco Dematteis

Ore 15:00 – Radicamento

Un’esperienza sensoriale nelle nostre radici naturali a cura della dott.ssa Benedetta Aimone

Ore 15,30 – Il castagno monumentale in concerto

Ogni pianta ha una propria voce: uno speciale dispositivo tradurrà il canto della Tabudiera d’Titta