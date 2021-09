Saluzzo: inaugurata la 74ª Fiera della Meccanizzazione Agricola (VIDEO E FOTO)

Si è tenuta questa mattina a Saluzzo la cerimonia di inaugurazione della 74esima Fiera della Meccanizzazione Agricola.

Dopo essere stata una tra le poche Mostre Nazionali andate in scena nel 2020, ecco che ritorna la Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo. Una fiera quanto mai simbolica e sentita dal saluzzese e non solo, anche quest’anno ha portato in scena un mix tra tradizione ed innovazione. Lo spazio allestito interessa oltre 35 mila mq espositivi e 500 stand espositivi. La Mostra da 13 anni si fregia del prestigioso titolo di Nazionale, a conferma della professionalità e dell’alto livello degli espositori. Come d’abitudine sarà allestita al Foro Boario, uno spazio di ampia metratura e dotato di ingressi e uscite separate, caratteristiche decisive per poter confermare la Mostra mercato anche nel 2021, nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative anti-Covid che vigono.

1 of 45

Ecco il programma completo:

SABATO 4 SETTEMBRE

Ore 8• Foro Boario apertura Fiera

Ore 7.30/12 Arrivo e sistemazione animali per la 48a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 16a Junior Show Regionale

Ore 10.30 Inaugurazione della 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo – 13a edizione Nazionale con taglio del nastro alla presenza delle autorità

Apertura della PRIMA ASTA DEL LEGNO LOCALE DI PREGIO

Chiusura offerte lunedì ore 10.30 – al termine del convegno RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITÀ A PARTIRE DAL LEGNO DI MONTAGNA

Ore 16• Via Mazzini, apertura 22° Salone Auto e Moto

Ore 20 • Chiusura fiera

DOMENICA 5 SETTEMBRE

Tutto il giorno • Foro Boario, 22° Salone Auto e Moto

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

Ore 14.30/16.30 – 48° Mostra Regionale valutazioni categorie Manze e Giovenche – finali

Ore 17. – 16a Junior Show Regionale (gara di conduzione e giudizio)

Ore 20 • Chiusura fiera

Tutto il giorno • Foro Boario, 22° Salone Auto e Moto

LUNEDì 6 SETTEMBRE

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

Ore 8.30/12.00 – 48a Mostra Regionale – valutazioni categorie vacche – finali.

Ore 12.15 – cerimonia di premiazione Mostra regionale e Junior show.

Ore 10.30 Convegno RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITÀ A PARTIRE DAL LEGNO DI MONTAGNA

Saluti

MAURO CALDERONI – Sindaco Città di Saluzzo

Partecipano

MARCO BUSSONE Presidente Nazionale Uncem o ROBERTO COLOMBERO Presidente Uncem Piemonte

Prof. RENZO MOTTA – Università di Torino

MARCO BONAVIA – Conaf

LUCIO VAIRA – Walden

GIANLUIGI PIRRERA – BOSTER NORD OVEST – Bosco e Territorio

Tutto il giorno • Centro cittadino

Tradizionale Fiera di San Chiaffredo

Organizzata dal Comune di Saluzzo

Info: Polizia Municipale tel. 0175 211325

Ore 16 • Chiusura fiera

SALONE AUTO MOTO 22a edizione

date e orari:

– sabato 4 settembre: dalle ore 16,00

– domenica 5 settembre: tutto il giorno

– lunedì 6 settembre: tutto in giorno in concomitanza con la Fiera di S. Chiaffredo