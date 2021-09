Racconigi, Alberto Cirio in visita al “Centro Cicogne”: rimessa in libertà una cicogna curata (VIDEO E FOTO)

Ieri, venerdì 3 settembre a Racconigi, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo una visita guidata al centro cicogne, ha rimesso in libertà una cicogna infortunatasi tempo fa.

La cicogna rimessa in libertà è nata da una coppia selvatica che ha nidificato sulla Chiesa di San Giovanni in Racconigi: gli ultimi temporali estivi, caratterizzati da forte vento, hanno fatto cadere il nido, ma questa giovane cicogna è fortunatamente atterrata in un cortile vicino alla chiesa, da dove i concittadini premurosi hanno immediatamente avvisato il personale dell’oasi. La cicogna è stata quindi ricoverata al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) dell’oasi per una leggera contusione all’ala. Grazie all’assistenza veterinaria e alla degenza in voliera tunnel (finanziata dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Piemonte), ora l’esemplare è in buone condizioni e pronto per tornare in libertà.

Prima del rilascio, le è stato applicato un anello ISPRA perché sia sempre possibile, grazie alla lettura del codice a distanza, poter ricostruire la sua storia. “Ci aspettiamo infatti – riferisce il proprietario del centro cicogne – che parta alla volta di Spagna e Nord Africa dove starà per 3 anni, mentre solo alla primavera del quarto anno dovrebbe tornare dove è nata per nidificare per la prima volta nella sua vita”.