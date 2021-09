Limone: primo weekend di settembre fra escursioni e il raduno “Ruote nella Storia”

Il primo weekend di settembre Limone offre un nuovo appuntamento outdoor dedicato alle famiglie alla scoperta del territorio. Sabato 4 settembre, infatti, è in programma un’escursione gratuita al Colle Arpiola “Sulle tracce del lupo”, dedicata a famiglie e bambini dai sei anni in su abituati a camminare, accompagnati dalla guida naturalistica Monica Dalmasso. Ritrovo alle 9.30 presso i Tetti Zitun, in frazione Sant’Anna; rientro nello stesso luogo previsto per le 16.00. Durante la passeggiata sono previste attività didattiche e giochi tematici.

Abbigliamento ed attrezzatura richiesti: scarponcini e/o scarpe da ginnastica con una buona suola, zainetto con k-way, maglia o felpa, eventuale bandana, pranzo al sacco, borraccia d’acqua e mascherina. Prenotazioni sul sito www.limoneturismo.it.

Domenica 5 settembre, invece,il centro storico della Perla delle Alpi Marittimeospiterà “Ruote nella storia”, raduno dedicato agli appassionati di auto d’epoca promosso da Aci Storico e organizzato grazie al contributo dell’Automobile Club di Cuneo e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte nell’ambito della rassegna Drive Earth 2021.

Dopo l’accoglienza degli equipaggi e il posizionamento delle vetture lungo via Roma, alle 11.15 è in programma la partenza del giro turistico fino ai Forti Militari del Colle di Tenda. Seguono il pranzo e la consegna delle targhe ai partecipanti. Alle 14.30 è prevista la parte pratica di avviamento alla regolarità con le prove allestite su un circuito ad anello in zona Maneggio. Alle 16, il raduno si chiude con la scoperta del borgo antico. Per informazioni contattare l’Automobile Club Cuneo: 0171 440031 – www.driveearth.it.

