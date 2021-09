12 ricoverati per Covid nel distretto Asl Cn1: sono tutti all’Ospedale di Saluzzo

Dai dati fornitoci questa mattina, giovedì 2 settembre dall’Asl Cn1, risultano esserci 12 persone attualmente ricoverate con sintomatologia covid e tampone positivo.

I 12 pazienti sono tutti ricoverati nel reparto di terapie ordinarie del Covid Hospital di Saluzzo, attualmente unico ospedale covid in funzione in tutta l’Asl Cn1. I dati non si discostano molto da quelli riferiti due settimane fa, durante l’ultimo aggiornamento fatto. La situazione in Asl Cn1 parrebbe infatti viaggiare di pari passo con quella evidenziata in tutto il Piemonte, dove stando all’ultimo bollettino di ieri, sono presenti in terapia intensiva 17 pazienti, mentre 163 sono curati nei reparti di media intensità.

Così come segnalato nello scorso aggiornamento, la grande maggioranza delle persone attualmente ricoverate, non risulta essere vaccinata. Questo dato non ha ulteriori specifiche del caso, probabilmente questi pazienti risultano non essere vaccinati per scelta o per impossibilità, ulteriore dimostrazione che la copertura vaccinale funziona.