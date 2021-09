Volley C – Annunciate le squadre al via: sono 7 le cuneesi

Il comitato piemontese della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ha reso noti, nei giorni scorsi, gli “organici di fatto” che parteciperanno alla Serie C 21/22. Si tratta dell’elenco definitivo delle formazioni partecipanti, in attesa di gironi e calendari che usciranno a breve.

Non ci sono novità importanti per quanto riguarda le formazioni della provincia di Cuneo, sia per il maschile che per il femminile. Nel martoriato 20/21 erano stati 8 i gruppi al via, 3 tra le donne e 5 tra gli uomini.

Nel comparto femminile la promozione in Serie B2 del VBC Savigliano ha fatto sì che siano 2 le squadre della “Granda” ai nastri di partenza su 33 iscritte:

Volley Busca;

P.G.S. El Gall.

Per la formazione albese ci sarà un cambio di guida tecnica: non sarà più Andrea Berra a guidare la squadra, dopo un 20/21 di altissimo profilo. Per lui c’è la guida del Volley Cherasco in Serie D. Novità anche a Busca, dove Gigi Castellino è a sua volta in uscita, destinazione Villanova Mondovì in Serie D. Queste le parole dell’ex coach buschese:

“Dopo anni con il Volley Busca abbiamo deciso, io e il presidente Willy Rosso, di intraprendere strade diverse. Sono stato a Busca 6 anni , siamo partiti con la prima divisione, lo stesso anno abbiamo vinto la Coppa Comitato e il secondo anno abbiamo vinto il Campionato e la Coppa Comitato.

Abbiamo disputato tre campionati di serie D. Abbiamo ottenuto la promozione in serie C nel 2019/2020 e vinto la coppa Piemonte. Lo scorso anno abbiamo partecipato al massimo campionato regionale di serie C disputando un ottimo campionato e raggiungendo il quinto posto.”

Al posto di Gigi Castellino è stato ingaggiato Alan Dutto, ex giovanili Cuneo Granda Volley e Libertas Borgo.

Nel settore maschile saranno sempre 5 le formazioni cuneesi al via, su un totale di 23:

Cuneo Volley;

Volley Savigliano;

Pallavolo Alba;

VBC Mondovì;

GoOld Racconigi.

Anche qui si devono segnalare alcune novità dal punto di vista tecnico. A Savigliano Emanuele Bogliacini si dedicherà al settore giovanile e sarà sostituito da Luciano Cavallero. Ad Alba sarà Gigi Pezzoli a prendere il posto di Roberto Iemina, che aveva chiuso la stagione passata al posto di Ivan Oliva, e a guidare una squadra con alcuni innesti di grande qualità per la categoria.