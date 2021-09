Dal 6 settembre accesso diretto a tutti i centri vaccinali dell’Asl Cn1

Estesa a tutta la popolazione la possibilità di accedere direttamente per il vaccino anti Covid, a tutti i Centri Vaccinali attivi sul territorio dell’Asl CN1.

Ci si potrà presentare direttamente, da lunedì 6 settembre a mercoledì 15 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al sabato, nei CENTRI VACCINALI:

CROSA’ NEIRA – Piazza Misericordia – Savigliano

PALACRS presso il Foro Boario – Via Don G. Soleri – Saluzzo

MOVICENTRO – Tendostruttura – Corso Monviso – Cuneo

EX OFFICINE BERTELLO – Via Vittorio Veneto, 19 – Borgo San Dalmazzo

VALAUTO – Via Torino, 77 – Mondovì

SITO PROTEZIONE CIVILE – Via Granatieri di Sardegna, 1 – Fossano

Dalle 10,30 alle 13.00, dal lunedì al venerdì presso il CENTRO VACCINALE:

PRESIDIO OSPEDALIERO – Regione San Bernardino, 4 – Ceva

I ragazzi dovranno avere 12 anni compiuti e dovranno accedere accompagnati da almeno un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore.

L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

c.s.