La fortuna si ferma in Piemonte: l’ultimo concorso del 10eLotto premia Novi Ligure, in provincia di Alessandria, con due 4 da 9mila euro ciascuno, per un totale di 18mila euro. L’ultimo giorno di agosto, riporta Agipronews, ha distribuito quasi 25,7 milioni di euro, per un totale di quasi 2,9 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.