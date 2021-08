Volley A2/F – C’è il calendario della LPM Bam Mondovì, il DS Borello: “Abbiamo una squadra con ottime individualità”

Nel pomeriggio del 26 agosto sono stati pubblicati i calendari della serie A2 femminile di pallavolo. La LPM Bam Mondovì, inserita nel girone B, esordirà in trasferta a Montecchio Maggiore (provincia di Vicenza) domenica 10 ottobre. Esordio casalingo la domenica successiva contro Pinerolo.

Nel dettaglio queste sono le sfide:

1^ GIORNATA – 10 ottobre 2021 Ipag S.lle Ramonda Montecchio – LPM BAM Mondovì

2^ GIORNATA – 17 ottobre 2021 LPM BAM Mondovì – Eurospin Ford Sara Pinerolo

3^ GIORNATA – 24 ottobre 2021 LPM BAM Mondovì– Rizzotti Design Pall. Sicilia Catania

4^ GIORNATA – 31 ottobre 2021 Anthea Vicenza – LPM BAM Mondovì

5^ GIORNATA 3 novembre 2021 LPM BAM Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco

6^ GIORNATA – 7 novembre 2021 LPM BAM Mondovì – Club Italia Crai

7^ GIORNATA – 14 novembre 2021 Egea PVT Modica – LPM BAM Mondovì

8^ GIORNATA – 17 novembre 2021 Riposa: LPM BAM Mondovì

9^ GIORNATA – 21 novembre 2021 Volley Soverato – LPM BAM Mondovì

10^ GIORNATA 28 novembre 2021 LPM BAM Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como

11^ GIORNATA – 5 dicembre 2021 CDA Talmassons – LPM BAM Mondovì

12^ GIORNATA 19 dicembre 2021 LPM BAM Mondovì – Ipag S.lle Ramonda Montecchio

13^ GIORNATA – 26 dicembre 2021 Eurospin Ford Sara Pinerolo – LPM BAM Mondovì

14^ GIORNATA 9 gennaio 2022 Rizzotti Design Pall. Sicilia Catania – LPM BAM Mondovì

15^ GIORNATA – 16 gennaio 2022 LPM BAM Mondovì – Anthea Vicenza

16^ GIORNATA 23 gennaio 2022 Itas Ceccarelli Group Martignacco – LPM BAM Mondovì

17^ GIORNATA – 30 gennaio 2022 Club Italia Crai – LPM BAM Mondovì

18^ GIORNATA – 6 febbraio 2022 LPM BAM Mondovì – Egea PVT Modica

19^ GIORNATA – 13 febbraio 2022 Riposa: LPM BAM Mondovì

20^ GIORNATA – 20 febbraio 2022 LPM BAM Mondovì – Volley Soverato

21^ GIORNATA 27 febbraio 2022 Tecnoteam Albese Volley Como – LPM BAM Mondovì

22^ GIORNATA – 6 marzo 2022 LPM BAM Mondovì – CDA Talmassons

Al termine della Regular Season, le vincitrici dei due Gironi si sfideranno in una serie di finale, al meglio delle 5 partite, per decretare la prima squadra promossa in Serie A1. La perdente della finale rientrerà in corsa nelle semifinali dei Play Off Promozione, a cui accederanno le formazioni classificate dal 2° al 7° posto di ogni girone e che si giocheranno dal principio alla fine al meglio delle tre gare: le 12 contendenti daranno vita a sei ottavi di finale, quindi le sei superstiti si affronteranno nei quarti di finale e alle tre che passeranno il turno si aggiungerà appunto la perdente della finale promozione. Quindi semifinali e finale, sempre al meglio delle tre gare, con ultimo match in calendario nel weekend del 21-22 maggio. La vincitrice dei Play Off Promozione sarà la seconda squadra promossa in Serie A1.

Le squadre che termineranno la Regular Season tra l’8^ e l’11^ posizione (8 totali) confluiranno nella Pool Salvezza, in cui ogni formazione affronterà, su gare di andata e ritorno, solo le avversarie provenienti dall’altro girone per 8 giornate complessive.

Abbiamo raggiunto il DS delle monregalesi, Paolo Borello, che ci ha parlato dei primi giorni insieme delle “Pumine” e ci ha dato il suo punto di vista sulla stagione.

Come sta andando questo inizio di preparazione?

La preparazione sta andando molto bene. Fin dalle prime sedute ho visto un ambiente sorridente, collaborativo e molto agguerrito. Le ragazze hanno lavorato durante l’estate e sono arrivate in un buon stato di forma. Tutto procede al meglio e stiamo lavorando sodo per arrivare al meglio per l’inizio del campionato.

Alla luce del “Volleymercato” quali pensi che siano le formazioni più attrezzate per provare il salto di categoria?

Molte squadre sono state costruite con intelligenza e buone giocatrici ma credo che ci sia un lotto di squadre candidate al salto di categoria e a con un roster di alto livello. Brescia e Busto vengono in primis, poi Pinerolo , Talmassons e San Giovanni Marignano, ma anche Macerata, Ravenna e Sassuolo hanno armi adeguate per fare male a tutti.

Credo che anche noi abbiamo allestito una squadra con ottime individualità e soprattutto con ottime alternative in tutti i ruoli. Staremo a vedere.

Sono usciti i calendari, quali sono le partite che in questa prima fase per qualsiasi motivo ti fa piacere o “ti stuzzica” giocare?

Tutte le partite in serie A sono da affrontare con la massima attenzione, e con molte squadre del nostro girone sarà una sfida inedita. Con alcune sarà anche l’occasione per incontrare ex “Pumine”. Ad ogni modo sicuramente la sfida con Montecchio che per noi è sembra stata la “bestia nera” e quella con Pinerolo (anche se per i monregalesi il derby è un altro….) sono quelle che per motivi diversi “stuzzicano”.