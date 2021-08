Tornano le campionesse da latte alla Fiera di Saluzzo: dal 4 al 6 settembre la Mostra regionale della Frisona

Tornano le campionesse da latte alla Fiera di Saluzzo dedicata a San Chiaffredo. Dopo lo stop obbligato del 2020, la Mostra regionale della Frisona, organizzata dall’Arap in collaborazione con il Comune e la Fondazione Bertoni, si appresta ad andare in scena da sabato 4 a lunedì 6 settembre, al Foro boario della città marchionale, in parallelo alla Mostra nazionale della meccanica agricola.

Un centinaio i capi bovini presenti alla rassegna, tutti iscritti al Libro Genealogico Nazionale e di elevato valore genomico, provenienti da una dozzina di allevamenti piemontesi. Rispetto al passato (la Mostra è alla 48esima edizione) cambia la location espositiva. Essendo il PalaCrs destinato a centro vaccinale, è stata allestita una tensostruttura lunga 60 metri utilizzando le stesse poste mobili messe a disposizione dall’Associazione Allevatori in collaborazione con il Comune di Saluzzo. Accanto, si è montato un ring al coperto per i defilé delle regine bianconere, che verranno esaminate dal giudice Emanuele Balliana di Arborea, inviato dall’Anafi, l’associazione nazionale della razza Frisona italiana.

Spiega Battista Camisassa, capo area dell’Arap: “L’organizzazione ha richiesto un notevole sforzo, economico e logistico, ma il risultato è soddisfacente. E’ atteso un nutrito numero di operatori professionali e visitatori, nella consueta cornice di sponsor tecnici e aziende del settore”.

La Mostra sarà preceduta venerdì 3 settembre dall’assemblea della Sezione territoriale allevatori del cuneese. Sabato di buonora si completerà la sistemazione dei capi bovini, avendo così tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale nella tarda mattinata. L’apertura alle visite del pubblico avverrà nel pomeriggio.

Domenica dalle 14,30 alle 16,30 è in programma la sfilata con relativa valutazione della categoria manze e giovenche, cui farà seguito alle 17 lo Junior Show, gara di conduzione e giudizio riservata ai giovani allevatori. Lunedì dalle 8,30 alle 12 la passerella della categoria vacche, con la finale e la successiva cerimonia di premiazione.

Osserva il presidente Arap Roberto Chialva: “L’anno scorso, non potendo organizzare la Mostra, gli allevatori sono stati vicini a Saluzzo augurando un pieno successo alla rassegna nazionale della meccanica, com’è avvenuto. Ora, dopo questi lunghi mesi di pandemia che ha inciso profondamente sulle persone e sulle attività, siamo particolarmente lieti di riprendere il proficuo rapporto instaurato nel tempo tra l’Arap, il Comune di Saluzzo e la Fondazione Bertoni”.

“Riportare in Mostra le nostre campionesse da latte – sottolinea il direttore Arap Tiziano Valperga – è un segnale importante, che ha il sapore di una ripartenza, dopo la cancellazione di tutti gli eventi pubblici per scongiurare ogni possibile rischio di diffusione del contagio. L’Arap oggi, anche con l’allargamento delle attività tecniche alla Liguria, è ai vertici in Italia per numero di soci allevatori che garantiscono produzioni alla stalla di elevato livello qualitativo. Dietro i numeri c’è un lungo e impegnativo cammino fatto dall’associazione in tema di riordino istituzionale e organizzativo”.