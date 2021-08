Lega Salvini Piemonte: “Piena condanna per il grave episodio avvenuto a Cuneo, avanti con la campagna vaccinale”

Arriva dal consigliere saviglianese del Carroccio l’aperta condanna per i vandali che hanno imbrattato il centro vaccinale Movicentro di Cuneo con scritte no vax.

Comportamenti gravi, secondo il leghista che siede in commissione Sanità, che danneggiano strutture che oggi servono per difendere la salute di tutti. Se con stolti episodi, ha proseguito, si pensa di rallentare le vaccinazioni agli irresponsabili ricordo come la Regione, e la Granda in particolare, stiano rispondendo compatti alla campagna rivolta a tutta la popolazione. Dal cuneese la speranza che le telecamere della zona abbiano filmato i responsabili e le Forze dell’Ordine possano individuare gli autori del gesto.