Bra: modifiche temporanee alla viabilità per i preparativi di Cheese

Da lunedì 30 agosto 2021 verranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina per consentire i primi interventi di allestimento delle strutture in vista della nuova edizione di Cheese, che si terrà a Bra dal 17 al 20 settembre. Pertanto, sarà vietato il transito veicolare e la sosta nel tratto di via Cavour che costeggia piazza Carlo Alberto fino all’incrocio con via Umberto, nonché lungo il tratto di piazza Roma che va da via Cavour a via Audisio (lato istituto Guala). Via Sarti rimarrà senza possibilità di sbocco su piazza Roma.

A partire da lunedì verrà anche introdotto il divieto di sosta permanente nel cortile delle “Maschili”, in via Marconi.

Nella mattinata di martedì 31 agosto si inizierà invece a predisporre le strutture lungo via Principi di Piemonte, operazione che comporterà la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Cavour e via Audisio. Il giorno seguente, il 1 settembre, verrà infine introdotto un divieto di sosta in una porzione di piazza Spreitembach (nella parte vicina alla bretella di collegamento con la statale 231).

Tutte le modifiche saranno indicate da apposita segnaletica