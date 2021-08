Il Piemonte si scopre fortunato grazie al Lotto: nel concorso del 24 agosto, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Chieri, in provincia di Torino, ha centrato una vincita del valore di 21.739,13 euro grazie al Simbolotto. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 760 milioni di euro dall’inizio dell’anno.