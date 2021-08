Volley B1/F: la Libellula Nerostellata ha iniziato gli allenamenti (VIDEO e FOTO)

Con la doppia seduta odierna (pesi al mattino, esercizi con la palla nel pomeriggio) la Libellula Nerostellata Volley ha iniziato a lavorare in vista del debutto in Serie B1 femminile 2021/2022. Nuovo corso e nuove motivazioni per la società rossonera di Bra, presieduta da Umberto Cammardella. Da una parte il lato sportivo, dall’altro quello sociale.

A guidare le libellule (dopo due stagioni in B2 e il recente salto nella blasonata categoria superiore ndr) è arrivato il coach Marco Relato, dal Friuli Venezia Giulia e reduce da esperienze di spessore, supportato alla giovane vice Sara Trentini.

Tanti volti nuovi nel roster rossonero, insieme a conferme volute fortemente, per una squadra interessante e assolutamente competitiva.

Squadra che si allenerà duramente in questi giorni, per debuttare in amichevole a settembre, in vista degli impegni ufficiali. Libellula inserita nel girone A di B1.

Oggi pomeriggio abbiamo assistito al primo allenamento stagionale, alla “Libellula Arena” di Bra: