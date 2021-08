Amichevoli Estive: la Pro Dronero vince 3-2 a Villafranca

Prima test pre-campionato per la Pro Dronero: i biancorossi di mister Caridi hanno espugnato il “Michele Pipino” battendo 3-2 i padroni di casa del Villafranca Piemonte, squadra che milita in Promozione.

A segno, per i cuneesi, Dutto (con una doppietta) e Pernice; per i giallorossi reti di Montemurro e Mhand. I “Draghi” saranno impegnati in amichevole anche mercoledì contro il Sant’Albano (formazione di Prima Categoria) e domenica Caraglio (Seconda Categoria) in attesa del debutto ufficiale in Coppa Italia.