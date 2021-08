Agricooltour Festival 2021 passa dal B&B Myricae di Farigliano

Quest’anno Agricooltour festival passa nuovamente anche dal B&B Myricae di Farigliano con il concerto di Claudio Cirillo, che proporrà una particolare esibizione in acustico da ‘one man band’. L’evento si svolgerà sabato 28 agosto alle 20:30. È gradita la prenotazione al numero 349 3259660.

Il B&B Myricae si trova alle porte delle Langhe in un luogo nel quale è possibile dedicarsi a piacevoli passeggiate lungo sentieri naturalistici che attraversano i curatissimi noccioleti della zona o costeggiano il fiume Tanaro, riscoprendo fiori e piante spontanee. Inoltre la struttura dista pochi chilometri dalle mete del turismo enogastronomico langarolo. Numerose anche le attività proposte dal territorio, come equitazione, percorsi per bici e persino voli in mongolfiera.

Claudio Cirillo, cantautore e polistrumentista romano, ha cominciato presto ad esibirsi live e, tra il 2018 e il 2020, ha viaggiato per l’Europa come artista di strada passando per Germania, Olanda, Svezia, Inghilterra, Scozia, Repubblica Ceca, Spagna e Portogallo. Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo EP Puzzle (autoprodotto), che racconta in 5 tracce le diverse sfaccettature dell’amore con un tono fresco e leggero, sebbene riflessivo e poetico.

venerdì 30 luglio 2021, La zappa e il lombrico (Barcellona P.G., ME – Sicilia)

sabato 31 luglio 2021, Sorelle Lo Re (Isnello, PA – Sicilia)

domenica 1 agosto 2021, Azienda Agricola Rosario Pendolino (Aragona, AG – Sicilia)

sabato 7 agosto 2021, Fattoria sociale Il Giardino dei Ciliegi (Montemitro, CB – Molise)

venerdì 20 agosto 2021, Casa Colēt (Monastero di Vasco, CN – Piemonte)

sabato 21 agosto 2021, Società agricola La Fragolina – Aire (Demonte, CN – Piemonte)

venerdì 27 agosto 2021, Cascina San Giorgio (Valenza, AL – Piemonte)

sabato 28 agosto 2021, Myricae (Farigliano, CN – Piemonte)

sabato 4 settembre 2021, Nuvolive Glamping (Castelvetrano, TP – Sicilia)

Per il terzo anno consecutivo verrà inoltre assegnato l’Agricoolstage all’azienda che si sarà distinta per ospitalità, organizzazione e preparazione della location nella quale si esibirà l’artista scelto. Il riconoscimento consiste in un tagliere di legno realizzato artigianalmente più la gratuità per la realizzazione della data della prossima edizione. In precedenza se lo sono aggiudicato la Fattoria sociale Il Giardino dei Ciliegi (2019) e Nuvolive Glamping (2020).

Infine, coloro che volessero candidare le proprie strutture per Agricooltour festival 2022, possono già compilare il form presente al link isolatobialabel.com/agricooltour/agricooltour-form-1 oppure contattare il numero 351 8307228. Le candidature sono aperte a masserie, fattorie didattiche, luoghi di interesse ambientale (parchi, percorsi etc.), siti archeologici, B&B situati in mezzo alla natura, agriturismi, orti cittadini, borghi, comunità di recupero e case famiglia, mentre non si accettano proposte da live club, organizzazioni in città e, genericamente, strutture adiacenti al normale traffico cittadino.

c.s.