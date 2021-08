Covid: a Ceresole d’Alba due attualmente positivi

Attualmente, domenica 22 agosto, nel comune di Ceresole d’Alba si riscontrano due casi di infezione da Coronavirus. “Se vogliamo ripartire in sicurezza è necessario vaccinarsi per ottenere il Green Pass – sottolineano dall’Amministrazione Comunale – Questa Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa. In vista dell’ avvio dell’anno scolastico si raccomanda di proced ere con le vaccinazioni per la fascia 12-19 anni, e di tutto il personale scolastico, docente e non docente, per il quale è essenziale e doveroso completare le vaccinazioni per proteggere la loro salute e quella dei ragazzi che vengono affidati alla scuola. Resta inoltre attivo il centro vaccinale di Sommariva del Bosco presso la Palestra scolastica di via Giansana 37 destinato ai cittadini che si registrano sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e che sono chiamati telefonicamente o via mail/sms“.