Battente, la chitarra con 10 corde: Giovanni Seneca a Guarene

Roero Music Fest e Guarene Musica si avviano alla conclusione con gli ultimi due appuntamenti. Il penultimo è in programma domenica 29 agosto: ospite della rassegna sarà Giovanni Seneca alla chitarra battente.

Giovanni Seneca è un chitarrista apprezzato e fra i più talentuosi del panorama musicale italiano. “Tracce” è un recital per chitarra sola completamente incentrato su composizioni originali, scritte proprio da Seneca, che hanno come tratto saliente la fusione tra colto e popolare. I brani presentati in programma sono stati scritti per diverse formazioni in diversi periodi e in questo recital vengono riportate alla loro origine creativa per chitarra sola.

L’utilizzo di diversi tipi di chitarre durante il concerto esalta le sfumature di ogni composizione. Di particolare interesse l’utilizzo della chitarra battente, un antichissimo strumento della tradizione del sud Italia (Campania, Puglia, Calabria) ancora molto usato ma che si presta a nuove potenzialità espressive. Si approda nei porti più disparati e i suoni, misti alla salsedine, ci investono prima di scendere dalla nave chitarra. La musica parla un linguaggio conosciuto e filtra come granelli di sabbia nella grande clessidra dove, la sabbia stessa, ci riporta a spiagge infinite che abbiamo amato e da cui abbiamo tratto calore e dissepolto sensazioni.

Info e prenotazioni: dragonstudiopromotion@gmail.com – 3347867028 (Whatsapp)

Programma

29 agosto ore 21

Battente, la chitarra con 10 corde

Guarene, piazza Roma (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS Annunziata)

Giovanni Seneca – chitarra battente

5 settembre ore 21

Dall’Italia all’Iran: la musica del Rinascimento

Guarene, piazza Roma (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS Annunziata)

Peyman Kafshdoozha arciliuto, setar