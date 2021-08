Il BRC Racing Team di Cherasco al via del 56° Rally del Friuli Venezia Giulia: Rossetti e “Pedro” pronti alla seconda e decisiva parte di stagione

Dopo uno stop di oltre due mesi ritorna, per BRC Racing Team, l’appuntamento con il Campionato Italiano WRC 2021.

Teatro della competizione sarà il 56° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 21 e domenica 22 agosto che, oltre a rappresentare il quinto appuntamento della serie tricolore WRC, è valido per il Campionato Italiano auto storiche (Ciras), per la Mitropa Rally Cup, per la Central Europe Zone (Cez) e come quarta tappa della Coppa Rally di IV zona (Crz).

In casa di BRC Racing Team è tanta la voglia di ricominciare con il piede giusto, soprattutto per l’equipaggio composto da Luca Rossetti e Manuel Fenoli, che riparte per questa seconda parte di stagione con un’ottima posizione nella classifica generale e grandi ambizioni.

“Rox”, infatti, si trova al terzo posto della graduatoria conduttori. Ma in considerazione del regolamento che prevedere una classifica finale redatta sulla base dei migliori 5 risultati acquisiti su un massimo di 6 gare disputabili, delle 7 in calendario, le premesse per un finale da protagonista sono quanto mai possibili.

Luca Rossetti, che sarà al via con la Hyundai i20 R5 potrà inoltre contare sul “fattore casa” in una gara che conosce molto bene, e nella quale ha già trionfato diverse volte.

BRC Racing Team schiererà inoltre la Hyundai i20 R5 affidata all’esperto “Pedro” navigato come sempre da Emanuele Baldaccini. Il pilota bresciano conta di poter nuovamente lasciare il segno e di allontanare la sfortuna che lo ha accompagnato nelle precedenti prove, privandolo di posizioni di classifica più consone al suo valore.

“La gara mi piace molto, è sempre stata molto affascinante e con un bel percorso – commenta Pedro, che aggiunge – Dovremo stare molto attenti all’inserimento in curva perché per la tipologia del tracciato sarà molto facile forare. Da parte nostra noi cercheremo di fare del nostro meglio, confidando anche nel supporto del BRC Racing Team che ci ha sempre aiutato in ogni situazione, fornendoci una vettura al massimo della preparazione grazie all’esperienza dei loro tecnici ed ingegneri. Se come sembra le temperature resteranno quelle di questi giorni, il caldo farà la sua parte nel condizionare la gara, sia per quanto riguarda gli pneumatici che i motori, ma anche sotto l’aspetto della resistenza fisica degli equipaggi, nelle nostre vetture si raggiungono temperature molto elevate e dovremo dare fondo a tutta la nostra preparazione per dare sempre il massimo durante tutto l’arco della gara.”

Da un punto vista logistico il 56° Rally del Friuli Venezia Giulia ritrova il suo quartier generale in quel di Cividale. La gara si svilupperà in due giornate ben distinte, con le 6 prove speciali delle “moderne” che si terranno tutte nella giornata di sabato 21 agosto, con partenza da Cividale alle 8,20 ed arrivo alle ore 18,00 dopo 98,140 chilometri di distanze cronometrate, su 274,44 km totali.