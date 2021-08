Tanti personaggi al microfono di IDEA per capire la realtà

Rileggere le interviste che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi e scoprire come è cambiata nel frattempo la realtà. Abbiamo fatto i conti con problemi inimmaginabili, ma portiamo avanti la nostra missione. Eccoci al terzo appuntamento di agosto. I numeri ci dicono che le visite mensili sulla piattaforma online IDEAWEBTV.IT sono arrivate a quota 300mila e che il tempo medio di lettura per ogni pagina (a sottolineare il valore dei contenuti che vengono proposti) è di 2 minuti e 30 secondi.

Se poi contiamo le spedizioni settimanali del nostro giornale, quelle via webmail e via WhatsApp, allora la cifra, ragguardevole, è di 120.562.

«Come un anno fa», afferma Carlo Borsalino, direttore ed editore di IDEA, «riproponiamo per il periodo di agosto la nostra versione interattiva del giornale, anche sulla scia del successo riscontrato l’estate scorsa. Si tratta di un servizio in più per i lettori che hanno così la possibilità di continuare a seguirci anche nei giorni di relax e divertimento, magari al mare o in montagna. Proponiamo un excursus delle nostre interviste a personaggi del territorio e non solo, con i temi attualizzati e con l’ambizione di allargare la nostra area di riferimento anche oltre la provincia Granda. La versione online ci consente di raggiungere lettori in tutto il Piemonte, oltre che in Lombardia e Liguria. Si tratta di un’opportunità importante per l’area del Cuneese, un contributo che portiamo sul piano del turismo, sottolineando e raccontando le bellezze naturalistiche del nostro territorio oltre alle eccellenze imprenditoriali ed enogastronomiche».

Con un ulteriore risvolto: la prospettiva che punta alla Costa Azzurra. Due degli speciali estivi (il prossimo è quello del 26, mentre la versione su carta torna il 2 settembre) sono infatti dedicati a quella che è tradizionalmente una delle mete di vacanza preferite. Lo speciale di IDEA (in versione italiana e francese) vuole ribadire l’importanza dello sbocco transalpino sul piano turistico ma anche economico, commerciale e imprenditoriale. E tutto questo nonostante le difficoltà legate al coronavirus che si sono aggiunte a precedenti problematiche. Carlo Borsalino ribadisce: «Recenti rilevazioni hanno confermato la posizione d’eccellenza della Granda nelle graduatorie nazionali per produttività, turismo, servizi e innovazione, nonostante infrastrutture e strade di collegamento non siano ancora efficienti: si pensi alle interruzioni proprio verso la Francia, con la persistente chiusura del Tenda, mentre resta da completare l’autostrada. Significa che qui, come raccontiamo da oltre 30 anni, esiste una realtà imprenditoriale unica, rappresentata da donne e uomini straordinari».