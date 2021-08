Novello: Burattinarte porta in scena Arlecchino con “Il mercante di legnate”

Domenica 22 agosto alle 18, il campo sportivo di Novello si animerà di tutta la goliardica tracotanza di Arlecchino, che dopo averne prese tante, si trasformerà in un eccellente distributore di legnate.

Burattinarte riapre il calendario della XXVII edizione estiva, dopo la pausa delle prime settimane d’agosto, con uno dei più divertenti spettacoli della compagnia Bambabambin di Belluno: “Il mercante di legnate”.

Protagonisti dello spettacolo saranno intramontabili burattini a guanto, realizzati con sapiente passione artigiana da Paolo Rech, forte dell’esperienza maturata in stage in Italia, Spagna, Francia e Polonia.

Nell’area del campo sportivo, l’artista veneto, che ha collezionato prestigiosi premi e riconoscimenti in tutta Europa, porterà in scena una delle più classiche e divertenti avventure di Arlecchino, il “re” delle maschere della Commedia dell’Arte.

«Arlecchino, povero in canna, coltiva l’ambizione di sposare la figlia del Re, il quale, naturalmente, la vuole dare in moglie ad un uomo bello ed intelligente, purché sia anche ricco. Arlecchino si mette così in affari, vendendo quello che ha sempre ricevuto: “sonore” legnate! Commerciante onesto, darà ad ognuno il suo, insegnando a tutti a non fare agli altri quello che non vorrebbero fosse fatto a loro», anticipano Consuelo Conterno e Claudio Giri, direttori artistici e ideatori della rassegna.

Per assistere allo spettacolo è vivamente consigliata la prenotazione scrivendo entro le ore 16 su whatsapp al 339 4638307 o all’e-mail prenotazioni.burattinarte@gmail.com . Ingresso libero.

