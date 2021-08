La Regione Piemonte lancia una campagna nazionale con incentivi per chi sceglie di vivere tra le sue montagne

“La montagna non va vista come una riserva inaccessibile, ma come un grande propulsore di economia, natura, enogastronomia, turismo e di tutto ciò che di meraviglioso ha da offrire – sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Penso che, dopo due anni di pandemia, questa idea dell’aria fresca, dell’aria pulita, della possibilità per chi lo desidera di vivere a contatto con la natura siano valori su cui investire per il nostro futuro e per quello delle nostre straordinarie montagne”.

“Una promessa mantenuta e l’offerta di una scelta di vita nuova – dichiara Fabio Carosso, vicepresidente e assessore alla Montagna della Regione Piemonte -. Conosco le nostre montagne: abbiamo comprensori sciistici di fama mondiale accanto a valli e borghi da riscoprire che pagano lo spopolamento. Durante i primi mesi del mio mandato ho visitato molte delle Unioni montane, incontrato i sindaci di piccoli Comuni e subito ho chiesto al settore Montagna di lavorare alla realizzazione di un’iniziativa che potesse aiutare i giovani a scegliere la montagna per viverci”.

A questo link è possibile trovare il comunicato completo con l’elenco dei 465 comuni montani con meno di 5 mila abitanti protagonisti della misura e scaricare le immagini della campagna realizzata in collaborazione con VisitPiemonte. Tra i testimonial ci sono anche persone e famiglie che hanno già scelto di vivere nelle montagne del Piemonte.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/via-dalla-citta-incentivi-dalla-regione-piemonte-chi-sceglie-andare-vivere-sue-montagne.

