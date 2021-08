COVID – Martinetti (M5S): “Riunione unità di crisi, su 129 ricoveri oltre il 70% non è vaccinato”

“Oggi insieme al Presidente Cirio ho partecipato alla riunione dell’Unità di crisi (DIRMEI) sul tema della campagna vaccinale e le misure di contrasto alla pandemia.

Nonostante le difficoltà del periodo estivo, il piano vaccinale sta dando risultati confortanti ma emerge un dato importante: oggi su 129 ricoveri oltre il 70% dei pazienti non è vaccinato.

Dobbiamo continuare a impegnarci e fare tutto il possibile per fermare al più presto la pandemia senza far pagare un prezzo troppo salato all’economia.

Per questo continuerò a sostenere l’importanza della campagna vaccinazioni in tutte le sedi, unica alternativa a un terzo lockdown.”

Queste le dichiarazioni di Ivano Martinetti, Consigliere Regionale MoVimento 5 Stelle Piemonte.

