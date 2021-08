Bra, lievemente in calo i positivi al Covid-19. Il sindaco Fogliato: “Positivi i dati sulle vaccinazioni”

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 12 agosto, sono 55 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. Nessun braidese è al momento ricoverato all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero”.

“I dati ci restituiscono un numero ancora significativo di contagi, seppur in leggera diminuzione rispetto alla scorsa settimana – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Positivi i dati sulle vaccinazioni, considerando anche il buon afflusso raggiunto mercoledì 11 agosto durante l’open day organizzato all’hub-Movicentro e rivolto ai ragazzi tra i 12 e 19 anni.

Parallelamente prosegue, a una settimana dalla sua entrata in vigore, l’uso del Green Pass per l’accesso ad alcune attività e servizi. Uno strumento semplice e pratico a tutela della salute di tutti, in particolare dei più fragili, che ci permette di vivere in maggiore sicurezza alcuni aspetti della vita sociale, evitando chiusure o ulteriori limitazioni. Ribadisco l’importanza della vaccinazione e, contestualmente, della scrupolosa applicazione e richiesta del Green Pass in ogni occasione in cui è necessario”.