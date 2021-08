Volley B2/F – Ecco gironi e date: Cuneo, Savigliano e Alba partono il 16 ottobre

Sono ufficiali le date e i gironi della prossima serie B2 di pallavolo femminile. La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ha infatti indicato le formule di svolgimento del campionato. Le tre formazioni cuneesi (Alba, Cuneo e Savigliano) sono state inserite nel girone A, a cavallo tra Piemonte e Liguria:

EUROMAC MIX CASALE MONFERRATO (AL)

BOSCA UBI BANCA CUNEO (CN)

L’ALBA VOLLEY (CN)

VBC SAVIGLIANO (CN)

P.G.S. ISSA NOVARA (NO)

MV IMP.BZZ PIOSSASCO (TO)

REALE MUTUA CHIERI76 (TO)

ASCOT LABORMET2 TO PLAY TORINO (TO)

IN VOLLEY CHIERI CAMBIANO (TO)

SERTECO V.SCHOOL GENOVA (GE)

NORMAC AVB GENOVA (GE)

Le partite inizieranno nel weekend del 16-17ottorbe, con sosta natalizia dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 e sosta pasquale il 17 Aprile 2022.

Saranno promosse in Serie B1 Femminile 2022-2023 17 squadre fra tutti i gironi, solo attraverso i playoff. Accederanno ai Play Off Promozione la prima e la seconda classificata di ciascun girone. La formula sarà comunicata con la stesura dei calendari provvisori.

Retrocessioni: inconsiderazione del fatto che nelle ultime due stagioni sportive sono state bloccate le retrocessioni, per lastagione sportiva 2021-22 retrocederanno in Serie C Femminile 2022-2023 la 12°, 11°, 10° e la 9° classificata di ciascun girone a 12 squadre e la 11°, 10° e 9° classificata di ciascun girone a 11 squadre (Totale: 48 squadre). Se tra la 8° classificata e la 9° classificata vi sono 3 e più punti la 9° classificata retrocede direttamente in Serie C Femminile, se il distacco, invece non supera i 2 punti si disputeranno i Play Out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.