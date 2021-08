Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì, ecco le quattro bande per il 2021/22

Farà parte del nutrito roster degli schiacciatori di banda del nuovo VBC Synergy Mondovì che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A2 un nuovo giocatore forte e motivato.

Si tratta del forte Riccardo Mazzon, 1,97 di altezza, nato alla fine di gennaio del 1996 a Cittadella, in provincia di Padova, la stessa città nativa dell’indimenticabile Michele Pasinato, opposto proprio nel capoluogo patavino ed in Nazionale.

Cresciuto nel prestigioso vivaio della Sisley Treviso, Riccardo Mazzon ha anche giocato in una stagione in B in una altra squadra giovanile conosciuta, quella del Trentino Volley.

La carriera di Riccardo è decollata e proseguita in Serie A2 nelle file del Tuscania, a Brescia, a Castellana Grotte ed a Santa Croce sull’Arno.

La scorsa stagione Riccardo Mazzon ha giocato in A3 nella Libellula Lecce, dove l’allenatore era Francesco Denora, binomio pertanto che si ritroverà a Mondovì nella stagione ormai alle porte.

Anche nel campionato 2021\2022, poi, il VBC Synergy Mondovì avrà nella propria formazione, nell’ambito degli schiacciatori di banda e ricevitori, il bravo e giovane Filippo Camperi, che gli appassionati hanno conosciuto ed apprezzato in questi anni anche come esponente del vivaio monregalese.

Filippo, giovanissimo, nato nel 2003 a Mondovì, 1,88 di altezza, è comunque già al terzo anno nella prima squadra, dopo avere iniziato la sua esperienza nel volley a Villanova.

Nella batteria degli schiacciatori di banda si registra poi l’arrivo di Giuseppe Boscaini, nativo di Catania, classe 1986, 1,88 di altezza, una carriera di spicco nelle stagioni scorse, ma rinnovato e convinto entusiasmo per questo suo approdo nella pallavolo monregalese.

Giuseppe ha iniziato la carriera proprio a Catania, poi a Messina e nel Mister Bianco, sempre in B.

Decisivo poi il suo approdo in Basilicata, prima nel Cinquefrondi e poi nel Lagonegro, squadra nella quale ha militato più a lungo e che, grazie anche al suo apporto, in tre anni è salita in Serie A2.

Iniziata la stagione scorsa nella compagine messinese del Letojanni, Giuseppe Boscaini da gennaio 2020 si è trasferito, sempre con la amata maglia n. 11, in A3 nelle fila del Palmi.

Gli appassionati del volley monregalese, infine, si affezioneranno presto a Nicola Cianciotta, nato nel 2001, alto 1,88, nuovo attaccante di banda del rinnovato VBC Synergy Mondovì.

Il suo “bagaglio” è rappresentato dal titolo di Campione Del Mondo Under 19 che Nicola con la Nazionale Italiana ha conquistato a Tunisi nella stagione 2019\2020 battendo in finale la Russia con il punteggio di 3-1.

Al termine di questa grande manifestazione Nicola ha conquistato il premio come migliore centrale del torneo.

Il dipanarsi della sua giovane carriera inizia a Locorotondo, prosegue nel Martervolley Castellana, al Club Italia, quindi ancora in Puglia a Gioia del Colle ed a Taviano.